Avengers 5 : Benedict Cumberbatch confirme un tournage pour l’an prochain

Benedict Cumberbatch confirme un tournage pour l’an prochain pour Avengers 5 et positionne Doctor Strange en leader possible.

Le premier héros d’Avengers 5 semble avoir été confirmé en la personne de Doctor Strange, laissant entendre qu’il prendra une place de leader dans les prochaines aventures groupées des super-héros Marvel.

Alors qu’il filmait une interview rétrospective de carrière pour Netflix à l’occasion de sa série Eric, Cumberbatch a déclaré : « J’attends avec impatience Avengers l’année prochaine, qui prépare une tempête. »

Il semble donc que Cumberbatch reprendra son rôle du Dr Stephen Strange dans ce qui était censé être Avengers : The Kang Dynasty, mais il a depuis été réorganisé à la lumière du licenciement de l’acteur de Kang, Jonathan Majors.

Il confirme également que le tournage commencera l’année prochaine, la sortie du film étant prévue pour le 1er mai 2026.

Maintenant que Captain America (Chris Evans) et Iron Man (Robert Downey Jr) ne sont plus là, un nouveau leader doit prendre la place et il semble que Strange soit la réponse. Il a longtemps été question de Captain Marvel dans ce rôle mais à cause des mauvais résultats de son dernier film, il est bien possible que Marvel se tourne vers Strange pour remplir ce rôle.

Positionner Doctor Strange en tant que team leader ne serait pas un mauvais choix pour le MCU. Strange s’est avéré l’un des points forts d’Avengers : Infinity War. Son rôle dans le film et son apparition plus petite mais efficace dans Avengers : Endgame ont contribué à faire de Doctor Strange un nom majeur du MCU après son premier film solo.

Selon le Hollywood Reporter le réalisateur de Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, serait considéré pour la réalisation d’Avengers 5, bien que d’autres réalisateurs soient également présents dans la conversation avec Marvel. Le créateur de Loki, Michael Waldron, a été le dernier scénariste à mettre la main sur le scénario.

La rumeur annonce pas moins de 60 personnages, on attend de voir si ce sera bien le cas et comment le départ de Jonathan Majors sera géré et qui sera le méchant principal à abattre.

