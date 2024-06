Avengers 5 : 60 personnages pourraient apparaitre et Shawn Levy à la réalisation ?

Marvel voudrait le réalisateur de Deadpool & Wolverine pour Avengers 5, qui pourrait contenir 60 personnages.

Shawn Levy va-t-il continuer à explorer le monde de Marvel ? Selon un rapport publié cette semaine par Deadline, le réalisateur de Deadpool & Wolverine serait le premier choix des studios pour réaliser Avengers 5 et serait même déjà en discussions avec eux.

Toujours selon Deadline, Levy a reçu le dernier scénario de Michael Waldron, bien que des sources ajoutent qu’il n’a pas donné de réponse quant à savoir s’il accepterait le poste et que le studio prévoit toujours de rencontrer d’autres réalisateurs en attendant sa décision.

Des sources proches du projet affirment que plus de 60 personnages du MCU pourraient reprendre leurs rôles, y compris Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange),Tom Hiddleston (Loki), Simu Liu (Shang-Chi) ou encore Karen Gillian (Nebula).

Contrairement aux quatre premiers films dans lesquels il y avait un groupe central composé de Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Hemsworth et Ruffalo, de nombreux personnages de ce film seraient sur un pied d’égalité, ce qui en ferait davantage un film d’ensemble au lieu d’une poignée de personnages dirigeant l’équipe.

Il y a eu quatre films Avengers, deux réalisées par Joss Whedon (The Avengers, qui a rapporté 1,5 milliard de dollars en 2012 et 1,4 milliard de dollars pour la première suite, The Avengers: Age of Ultron) et deux par Joe et Anthony Russo (The Avengers : Infinity War, qui a rapporté 2,05 milliards de dollars et Avengers : Endgame). Endgame a rapporté 2,8 milliards de dollars dans le monde ce qui en a fait le film le plus rentable de tous les temps lors de sa sortie en 2019. (Avatar a repris sa place de premier avec une ressortie peu de temps après).

Les détails de l’intrigue d’Avengers 5 sont inconnus, et après le départ de Jonathan Majors du MCU en tant que Kang suite à sa condamnation pour agression en décembre, on ne sait pas qui sera le méchant central, ou si le film pourrait potentiellement inclure plusieurs antagonistes.

Même sans réalisateur attitré pour l’instant et avec un scénario récemment écrit, Marvel a travaillé dur ces derniers mois pour mettre tout cela en place afin que le tournage puisse commencer l’année prochaine.

Le film est considéré comme l’une des plus grandes productions Marvel à ce jour.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Studios