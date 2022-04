Better Call Saul saison 6 : L’épisode 3 révèle pourquoi Nacho n’est pas dans Breaking Bad (SPOILERS)

Retour sur l’acte radical de Nacho dans l’épisode 3 de Better Call Saul qui révèle ainsi le sort du personnage durant les années Breaking Bad. SPOILERS.

Ignacio « Nacho » Varga (Michael Mando) est un personnage qui a été introduit dans la saison 1 de Better Call Saul. C’était ainsi un personnage nouveau dans cet univers, un personnage que nous n’avions jamais vu dans Breaking Bad avant mais dont nous avions uniquement entendu le prénom. Evidemment, la grosse question était : Où est Nacho durant les événements de Breaking Bad ? L’épisode 3 de la saison 6 de Better Call Saul a répondu à la question et surtout confirmé ce qu’on craignait depuis le début.

À la fin de la saison 5, Nacho n’a eu d’autre choix que de faciliter un plan de Gus (Giancarlo Esposito) pour assassiner Lalo (Tony Dalton), et alors que cette mission a été complétée, Nacho a continué sa course. Installé par Mike (Jonathan Banks) dans un motel mexicain, en attendant d’être extradé, il comprend qu’il était tombé dans un piège et qu’il était un homme mort. Mais il y avait une chose en sa faveur : il pouvait détourner les soupçons que les Salamanca ont sur Gus. Il a utilisé cet avantage pour garantir la sécurité de son père, Manuel (Juan Carlos Cantu), à qui Nacho fera un dernier appel très touchant.

Une fin épique et choquante

Le plan était simple mais tragique : Gus livrerait un Nacho les mains attachées à Hector (Mark Margolis) – qui était accompagné des Cousins (Daniel et Luis Moncada) – Nacho avouerait une histoire concoctée sur qui a commandé le coup, et alors qu’il essayerait de s’échapper, Victor (Jeremiah Bitsui) le tuerait, le sauvant d’une fin tortueuse. Mais après son dernier repas, Nacho a improvisé un nouveau plan lorsque Juan Bolsa (Javier Grajeda) lui a ordonné de dévoiler les détails.

Il a prononcé un discours épique à Hector : « Alvarez me paie depuis des années. Mas je l’aurais fait gratuitement, car je vous déteste tous, bande de sacs à merde psychopathes. » Puis il confirme : « J’ai ouvert le portail de Lalo, et je suis content de ce qu’ils lui ont fait. C’est un porc sans âme. J’aurais aimé le tué de mes mains. » Il a aussi révélé qu’il était la raison pour laquelle Hector s’est retrouvé dans son fauteuil. « Je t’ai mis dans ce fauteuil. J’ai remplacé tes médocs pour le cœur par du sucre. Tu étais mort et enterré et j’ai dû voir ce connard te ramener », a-t-il dit en hochant la tête à Gus. Il conclue : « Alors dans ta maison de retraite pourrie, en train de gober ta gelée, jour après jour, pour le reste de ta vie, pense à moi, espèce de fumier ! »

Puis avec le morceau de verre qu’il a pris en cachette, Nacho coupe ses attaches, plante Bolsa dans la jambe et le prend en otage avec son arme. Tout du long, Mike observe la situation de loin alors que Nacho prend le contrôle de son destin. Il sait qu’il est condamné, mais il ne leur laisse pas le temps de réagir, il tourne l’arme sur lui-même et se tire une balle dans la tête. L’épisode s’est terminé avec Hector tirant (faiblement) à plusieurs reprises sur le corps sans vie de Nacho.

Clairement, ce moment entrera dans le panthéon des meilleures scènes de mort de l’univers Breaking Bad. « Nacho se transcende », c’est ainsi que le co-créateur Peter Gould a qualifié ce qui attendait le personnage dans cette dernière saison. « Nacho devient l’homme qu’il a toujours été censé être. »

Nacho s’est sacrifié. Il est mort et Michael était absolument brillant dans ses deniers moments.. Il est triste que Nacho soit mort, mais on s’y attendait. C’est la manière dont il est mort qu’on attendait de voir et les scénaristes ont réussi a la rendre épique.

Better Call Saul, c’est le lundi sur Netflix.

Crédit ©AMC