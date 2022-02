Marvel : Les séries Netflix sur Disney+… mais il y a un bémol

Les séries Marvel de Netflix débarquent en mars sur Disney+, mais pas pour tout le monde.

Tous les droits des personnages des séries de Netflix appartiennent désormais à Disney et la grande question qui se pose depuis un moment est de savoir s’ils feraient enfin le saut vers Disney+ pour vivre aux côtés du reste des héros des studios. Sans surprise, la réponse est « oui », mais avec quelques bémols.

Alors que les séries Marvel distribuées par Netflix vont quitter la plateforme à la fin du mois de février, Disney+ va récupérer les séries. Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders arrivent sur la plateforme de streaming mais seulement dans certains pays en mars dont le Canada à partir du 16 mars.

Pour le moment, rien n’est dit sur la France, même les Etats-Unis n‘auront pas les séries sur Disney+. Les américains pourraient cependant retrouver les séries des Defenders sur d’autres plateformes appartenant à Disney comme Hulu, la où se trouve MODOK, Helstrom et Runaways.

L’univers Marvel qui a été développé sur Netflix commence doucement à faire son entrée dans le MCU. Charlie Cox a (brièvement) repris son rôle de Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home et Vincent D’Onofrio est revenu dans la peau du Caïd (Kingpin) dans la série Hawkeye. A ce stade, rien ne dit si d’autres personnages reviendront sous les traits de ce qui les ont interprété sur Netflix, mais il y a bon espoir.

Avec ces séries qui arrivent sur Disney+Star au Canada le mois prochain il est bien possible que le reste du monde suive. Ce n’est probablement qu’une question de temps.

Source : Mobile Syrup , Engadget / Crédit ©Netflix/Marvel TV