You saison 4 : Date de lancement avancée

Netflix avance la date de lancement de la saison 4 de You qui sera dévoilée en deux parties l’année prochain.

Réajustez vos agendas, Joe Goldberg arrivera un tout petit peu plus tôt pour le lancement de la saison 4 de You. En effet, la quatrième saison du thriller du tueur en série de Netflix sera diffusée un jour plus tôt que prévu. Le streamer a annoncé hier que la première moitié de la saison fera ses débuts le jeudi 9 février et que la partie 2 sera diffusée un mois plus tard, le jeudi 9 mars.

London’s calling. Part 1 of You Season 4 shall now be arriving on February 9 with Part 2 following March 9 pic.twitter.com/TDmPDoFEIf — Netflix (@netflix) November 24, 2022

You, basée sur le roman à succès de Caroline Kepnes du même nom, tourne autour de la question, « Que feriez-vous par amour? » La série met en vedette Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg, un homme (tueur en série) qui fera à peu près n’importe quoi quand l’amour est en jeu.

La troisième saison s’est terminée avec Joe quittant Madre Linda à la recherche de Marienne (Tati Gabrielle) à Paris. Il est maintenant en mouvement, avec la quatrième saison se déroulant à Londres où Joe adopte une nouvelle identité : le professeur Jonathan Moore.

Badgley est rejoint dans la saison 4 par Tati Gabrielle qui fait son retour. Également au casting : Charlotte Richie (Call The Midwife, Ghosts UK), Lukas Gage (Euphoria, The White Lotus), Tilly Keeper (EastEnders), Amy Leigh Hickman (Safe) et Ed Speelers (Downton Abbey, Outlander).

Rendez-vous donc le 9 février sur Netflix pour la première partie de la saison 4 de You.

Source Deadline / Crédit ©Netflix