Gen V saison 1 : La révélation de l’épisode 6 aura un impact sur The Boys (spoilers)

Les producteurs exécutifs de Gen V confirment que la révélation de l’épisode 6 aura un impact sur la saison 4 de The Boys. Spoilers.

Le dernier épisode du spin-off de The Boys a lancé une bombe majeure, révélant que la doyenne de l’Université Godolkin est en train de créer un virus contagieux qui pourrait tuer les Supers.

S’adressant à EW, Eric Kripke et Michele Fazekas ont évoqué leur décision d’introduire ce point déterminant dans cet univers via Gen V. « Je ne pense pas que ce soit un spoiler de dire qu’à la fin de la saison 1 de Gen V, il y aura un transfert vers la saison. 4 de The Boys », a déclaré Kripke. « Quand ils ont dévoilé l’histoire du virus, il leur suffisait d’être en communication régulière avec moi dans ma salle [de scénaristes] pour comprendre : « Est-ce une chose dans le monde qui nous sera utile ou est-ce que ça va nous emmerder ? »

Malgré les implications potentielles de la révélation du virus sur l’univers de The Boys, Fazekas a assuré aux fans que ledit scénario ne « deviendrait pas trop compliqué ». Elle a ajouté : « Vous pouvez regarder Gen V et ne pas regarder The Boys. Vous pouvez regarder The Boys et ne pas regarder Gen V. Mais [les séries] qui communiquent entre elles et sont cohérentes est toujours important. »

Avant que le plan personnel de Shetty ne soit révélé dans l’épisode 6 de Gen V, il a été confirmé que Vought International avait d’autres plans en tête pour le virus que le docteur Cardosa était chargé de créer.

Dans l’épisode 5, Cardosa a révélé que le virus était à l’origine destiné à contrôler les super-héros, ce qui rendrait Vought invincible même aux yeux de Protecteur et Petit Soldat, dont les capacités et l’impulsivité les rendent ingérables pour l’entreprise.

A ce stade de la saison, on ne sait toujours pas pourquoi Shetty veut tuer Supers avec le virus, mais les deux épisodes restants de Gen V devraient révéler ses véritables intentions.

Gen V, c’est chaque vendredi sur Prime Video.

Source : EW