The Boys saison 5 : Daveed Diggs dans un rôle mystérieux

Daveed Diggs rejoint la saison 5 finale de The Boys dans un rôle mystérieux.

La série The Boys accueille un nouveau pour sa cinquième et dernière saison. Le multi talentueux Daveed Diggs, connu entre autres pour sa performance à Broadway dans Hamilton ou encore son rôle dans la série Snowpiercer, rejoint la série déjantée d’Amazon Prime Video.

Les détails sur son rôle sont gardés secrets pour le moment, mais il rejoint la série en tant que membre régulier du casting aux côtés de Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, et plus encore.

Après avoir joué les rôles de Thomas Jefferson et du Marquis de Lafayette dans Hamilton à Broadway, l’acteur, rappeur, scénariste et producteur lauréat d’un Tony et d’un Grammy a ensuite joué dans des films comme Wonder (2017), Blindspotting (2018), Velvet Buzzsaw (2019) et L’Étourneau (2021).

Diggs maintient également une bonne liste de voix dans des projets d’animation, notamment Central Park, Star Wars : Visions, Krapopolis et Star Trek : Prodigy. Il a aussi prêté sa voix au crabe Sebastian dans le dernier film La Petite Sirène de Disney.

Diggs n’est pas complètement étranger au projet de super-héros puisqu’il double le personnage de Theo dans Invincible, membre d’un groupe de thérapie pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause des super-héros. Il est donc déjà à l’aise dans ce genre.

La saison 5 de The Boys devrait être explosive et mettre un terme à la série de manière inattendue : « Il n’y a aucune garantie de savoir qui va survivre parce que nous n’avons pas besoin de les garder pour une autre saison, donc vous pouvez avoir des choses vraiment choquantes et importantes qui se produisent tout le temps », a déclaré Kripke à Total Film à propos de la saison 5.

En attendant de découvrir cette saison finale de The Boys les quatre premières sont à voir ou revoir sur Prime Video.

Source : EW / Crédit ©Ari Michelson; Jan Thijs/Prime Video