The Walking Dead Daryl Dixon : L’origine des zombies plus forts et plus rapides se confirme

La série spin-off The Walking Dead Daryl Dixon semble enfin montrer d’où viennent ces zombies plus forts et plus rapides. Spoilers.

La série The Walking Dead Daryl Dixon continue son bonhomme de chemin à travers la france et fait des révélations à propos de ces zombies différents, sorte de variants qui semblent bien plus forts et se déplacent plus rapidement.

Avant le spin-off porté par Norman Reedus, The Walking Dead était resté assez évasif quant à ces variants. La fin de la saison 11 de Walking Dead a révélé des zombies intelligents et des « grimpeurs », mais la série principale a également caché quelques zombies avancés dans la saison 1. The Walking Dead : World Beyond présentait des zombies rapides et forts et laissait entendre qu’ils avaient été créés par les mêmes scientifiques responsables de l’épidémie initiale. L’épisode 1 de Daryl Dixon a ensuite présenté les Burners, un nouveau type de zombie dans l’univers de The Walking Dead.

L’épisode 3 de Daryl Dixon, Paris Sera Toujours Paris, va bien plus loin. Dans une scène cruciale, la méchante, Genet, conduit Codron dans un laboratoire de fortune où un scientifique mène une expérience sur un zombie enchaîné. Alors que la tension monte, le sujet mort-vivant de Genet arrache soudainement ses chaînes des murs et court vers ses ravisseurs, avant d’imploser apparemment dans une pluie de sang. Cette scène unique répond à de nombreuses questions sur la présence de variants de zombies dans The Walking Dead et sur leur origine.

Auparavant, dans The Walking Dead, il n’était pas clair si les variants de zombies avaient été créés scientifiquement ou avaient évolué naturellement tout au long de l’apocalypse. Daryl Dixon confirme pratiquement que la première théorie est plus exacte. Bien que la scène dans « Paris Sera Toujours Paris » ne montre pas explicitement comment cette variante a pu profiter de l’hospitalité de Genet, il existe suffisamment d’indices pour suggérer qu’il s’agissait autrefois d’un zombie ordinaire, et les scientifiques de Genet tentent maintenant d’améliorer sa force et sa vitesse. L’indice le plus important est la phrase de Genet « nous faisons des progrès« , combinée au fait que le scientifique chronomètre combien de temps le zombie survit avant que son cerveau ne se transforme en bouillie.

Les révélations faites dans l’épisode 3 de Daryl Dixon sont liées à un indice majeur qui apparaît chaque semaine dans le générique d’ouverture. La séquence d’introduction de Daryl Dixon présente une photo d’un manuel ouvert sur une page présentant un grand diagramme de Da Vinci de l’anatomie d’un zombie. Bien que de nombreuses annotations soient impossibles à déchiffrer, deux notes importantes ressortent : « contrôlez la mort » et « point d’enter ».

Le diagramme met également en évidence les muscles, le cœur et les veines du visage du zombie, et s’il y avait le moindre doute sur le travail de Genet, le symbole de sa torche est également imprimé sur la page. Tous les indices donnés par le manuel dans le générique d’ouverture confirment que les scientifiques de Genet utilisent des médicaments pour rendre les zombies plus forts et plus rapides. La note « UBER » mise en évidence dans le livre donne même à ces variantes un nouveau nom potentiel.

Tout cela se connecte aussi à la scène post-générique de The Walking World Beyond qui se déroulait en France où un homme non-identifié confrontait une scientifique à propos de son dans l’épidémie de zombies. Il l’a accusée : « Vous avez commencé cela… puis vous avez aggravé les choses », ce qui impliquait fortement que les scientifiques qui ont déclenché l’épidémie ont accidentellement inventé des variants alors qu’ils tentaient d’arrêter le virus. Les expériences de Genet dans Daryl Dixon pourraient être une extension de ces premiers travaux.

The Walking Dead Daryl Dixon, c’est chaque dimanche sur AMC.

Crédit ©AMC