The Walking Dead Dead City : “Negan est foutu” selon Jeffrey Dean Morgan (spoilers)

“Negan est foutu” selon Jeffrey Dean Morgan après le final de The Walking Dead Dead City. Spoilers.

Ce lundi a été diffusé le final de The Walking Dead Dead City et les choses n’allaient pas très bien pour Negan (Jeffrey Dean Morgan). Non seulement Maggie (Lauren Cohan) l’a trahi avec un gros mensonge, mais elle l’a ensuite remis au Croate (Željko Ivanek), qui l’a ensuite remis à son patron, la Dama (Lisa Emery) qui lui a proposé…un travail ???

Mais même si la Dama a donné de l’alcool à Negan, lui a fait des compliments et lui a demandé de rejoindre son équipe pour aider à protéger leurs ressources, selon Morgan, les choses ne vont toujours pas bien pour le méchant semi-réformé.

« Je pense qu’il pense qu’il est foutu », a déclaré Morgan à EW dans une interview réalisée avant la grève actuelle SAG-AFTRA des acteurs. « Il est certainement dans une position dans laquelle il ne s’attendait pas à être. »

Alors que la Dama a remis à Negan ce qu’elle a surnommé la clé littérale du royaume, tout ce que cette clé a fait est d’ouvrir une boîte contenant une partie de Hershel. Constatant correctement que Negan se sentait toujours coupable d’avoir laissé le fils de Maggie orphelin de père, la Dama utilisait le garçon comme moyen de négocier et menaçait de le blesser si Negan ne se conformait pas à ses souhaits.

« Ouais, elle a Negan », confirme Morgan. « C’est un peu une joueuse d’échecs et je ne pense pas que Negan était préparé pour elle. Je pense qu’il était préparé pour le personnage de Željko et sait au moins qui il est et ce qu’il apporte, donc je peux anticiper cela. Mais il n’a pas anticipé ce que la Dama apporte à la table. Et donc je pense que ce que Negan voit – et vous pouvez voir les roues tourner – je ne pense pas qu’il voit une issue de sortie en ce moment. »

Bien sûr, il y a un avantage à cela, selon l’acteur. « Chaque fois qu’il est mis au pied du mur, des choses amusantes se produisent. Et maintenant, on s’arrête ici avec Negan dans un coin et nous pourrons raconter son histoire essayant de s’en sortir. Parce qu’il est dans une mauvaise position en ce moment, et il le sait. C’est une position rare pour lui, à part quand il a été en prison pendant, vous savez, 10 ans à Alexandria. »

Les choses ne s’arrêtent pas là puisque The Walking Dead Dead City a été renouvelée pour une saison 2. Les fans pourront voir comment Negan se sort de cette situation.

The Walking Dead Dead City est disponible sur OCS.

Source : EW /Crédit ©AMC