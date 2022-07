Sandman : La bande-annonce de rêve du Comic Con et une affiche

Une nouvelle bande-annonce pour la série Sandman a été dévoilée ce week-end au Comic Con.

Netflix n’était pas très présent au Comic Con cette année mais la plateforme a tout de même apporté une bande-annonce pour la série très attendue Sandman, l’adaptation des comics populaires de Neil Gaiman.

Cette nouvelle bande-annonce très prometteuse donne un meilleur aperçu de ce à quoi ressemble la série et ça fait rêver. Ces images rassurent parce que cela fait des années que le projet avait du mal à se monter, mais la série est enfin bientôt là.

« Ce qui me passionne vraiment, c’est le fait que, dans moins de deux semaines, tout le monde pourra voir ce que nous avons fait », a déclaré Neil Gaiman durant le panel du Comc Con. « Je suis tellement ravi que ce soit là. J’aime ce que nous avons fait. Ça fait vraiment du bien. »

Et si la série a opéré quelques changements par rapport aux comics, Neil Gaiman confie que cette version est en grande partie fidèle à son œuvre, as aussi fidèle que l’audiobook, mais il est content de cette adaptation : « Je pense que je suis incroyablement chanceux que personne n’ait voulu changer ce que nous avons fait. »

Sandman est l’histoire de Morpheus (également appelé Dream/Rêve), le roi des rêves. Au début de l’histoire, Morpheus (Tom Sturridge) est fait prisonnier par des sorciers humains qui espéraient capturer sa sœur, la Mort (Kirby Howell-Baptiste de The Good Place). Ne sachant pas quoi faire de l’être surnaturel qu’ils ont réellement attrapé, ces sorciers en herbe le laissent piégé dans leur sous-sol pendant des décennies jusqu’au jour où il s’échappe enfin pour récupérer son royaume.

Charles Dance (Game of Thrones), joue Roderick Burgess, Boyd Holbrook (Narcos) est Corinthien, alias Nightmare (Cauchemar), Lucifer sera incarné par Gwendoline Christie, Mason Alexander Park joue le rôle de Desireet Stephen Fry est Gilbert. Côté biblique, les rôles d’Abel et Cain seront respectivement joués par Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar.

Rendez-vous le 5 aout pour découvrir The Sandman sur Netflix.

The Sandman – Bande-annonce VF