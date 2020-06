Seigneur des Anneaux : la tournage reprend avec des figurants un peu spéciaux

Une annonce de casting un peu spéciale confirme la reprise du tournage de la série le Seigneur des Anneaux en Nouvelle Zélande.

C’est l’une des séries les plus attendues, l’une des grosses acquisitions du géant du e-commerce et streaming désormais, Amazon Prime Video : Le Seigneur des Anneaux la série.

Si le tournage de cette préquelle à la trilogie culte de Peter Jackson a dû subir un arrêt ainsi que des délais rallongés, il est bien sur le point de reprendre puisque la Nouvelle Zélande, lieu dédiée au mondes de Tolkien, est l’un des rares pays au monde à avoir réussi à juguler l’épidémie de Covid-19.

Si pour le moment aucune information n’a fuité concernant cette préquelle au Seigneur des Anneaux, si ce n’est les news de casting, on sait désormais que la production est à la recherche de figurants assez particulier pour apparaitre dans la série.

Une agence de talent néo-zélandaise – qui avait déjà travaillé avec Peter Jackson il y a 20 ans – a lancé hier un appel pour des acteurs et figurants « aux look particuliers » dans la ville d’Auckland.

Cette dernière recherche notamment des personnes avec des cicatrices apparentes, des visages marqués, des grands yeux ou des personnes très maigres.

Si rien ne laisse apparaître dans cette annonce que cette recherche est bien pour la production de la série d’Amazon, un premier post sur Facebook similaire – depuis effacé – spécifiait la mention Seigneur des Anneaux dans la description de la série.

Difficile de savoir qui ces figurants pourraient incarner, car cela pourrait aller des orcs jusqu’aux humains rescapés de batailles ou autres. Il faudra attendre de première révélations autour de la série ou peut-être des fuites pour en savoir plus.

Prenant place dans le monde de la Terre du Milieu, l’adaptation télévisée s’intéressera à une nouvelle intrigue antérieure à l’action de La communauté de l’anneau de J.R.R. Tolkien.

J.D. Payne et Patrick McKay, les producteurs exécutifs et scénaristes de la série, seront épaulés par Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, Jurassic Park : Fallen Kingdom), qui réalisera les deux premiers épisodes et interviendra lui aussi en tant que producteur exécutif, avec sa partenaire Belén Atienza.

Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Stranger Things) complètent la liste des producteurs exécutifs. Un writer’s room de qualité qui pourrait rassurer les puristes et fans de Tolkien, ainsi que des sagas de Peter Jackson.

Amazon a déjà renouvelé la série pour une saison 2 pour l’adaptation tentaculaire des romans de J.R.R. Tolkien. Malgré les délais pour le moment la série est toujours prévu pour une diffusion sur Amazon Prime Video en 2021.

Crédit photos : ©Warner/New Line Cinema / Source : Guardian