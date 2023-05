Doctor Who saison 14 : Indira Varma de Game of Thrones rejoint la série

Indira Varma, notamment connue pour son rôle dans Game of Thrones, rejoint la prochaine saison de Doctor Who.

Le casting de Doctor Who continue de s’agrandir avec l’arrivée d’Indira Varma, notamment connue pour son rôle d’Ellaria Sand dans Game of Thrones. Elle rejoint notamment Jinkx Monsoon et Jonathan Groff précédemment annoncés et jouera le nouveau rôle mystérieux de The Duchess (la Duchesse).

Varma n’est pas étrangère au monde de Doctor Who puisqu’elle est déjà apparue dans Torchwood, la série spin-off créée par Russell T. Davies, qu’elle retrouvera alors qu’il fait son retour dans Doctor Who. Elle rejoint la série alors que Ncuti Gatwa prendra les commandes du TARDIS après un bref retour de David Tennant pour les 60 ans de la série.

« Je suis ravie d’être dans Doctor Who et particulièrement excitée de croiser des chemins cosmiques avec Ncuti, en tant que Docteur, et j’ai hâte de créer des méfaits interplanétaires avec lui », a déclaré Varma. « J’ai adoré jouer Suzie Costello pour Russell T Davies dans Torchwood, donc je suis ravie d’entrer à nouveau dans ce monde. »

Davies a qualifié le rôle de la duchesse de « vraiment spectaculaire ».

Indira Varma a récemment joué dans la série Star Wars Obi-Wan Kenobi et sera bientôt dans la série Dune : La Communauté des Sœurs dans le rôle de Impératrice Natalya.

Les trois épisodes spéciaux de Doctor Who seront diffusés cet automne avec Davide Tennant et Catherne Tate, puis Ncuti Gatwa prendra le relais pour les fêtes de fin d’année avant de revenir en 2024.

Quand Doctor Who reviendra sur la BBC, la série sera aussi disponible pour le reste du monde, y compris la France, sur Disney+.

