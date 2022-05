This Is Us saison 6 : Une fin émouvante et en douceur pour les Pearson (Spoilers)

Retour sur le final de This Is Us qui se finit tout en douceur pour la famille Pearson. Spoilers.

Pendant six saisons, le drame familial de NBC This Is Us a livré des leçons de vie que certains qualifieront d’un peu « nunuches », mais toujours avec une touche plus profonde et plus intellectuelle que les séries à l’eau de rose. La série a fait pleuré des larmes de joie et de tristesse sans fin en voyant ces leçons se dérouler via la famille Pearson, complexe mais aimante. L’histoire des Pearson arrive à sa fin à l’écran, mais elle continue au-delà et dans le cœur des téléspectateurs.

Le final de la série sert d’épilogue silencieux à son magnifique avant-dernier épisode, « The Train », qui a été témoin de la mort de la matriarche Rebecca Pearson. Ensemble, les deux épisodes constituent dernier chapitre très approprié pour la série qui est resté fidèle à elle-même tout au long de ses six saisons et rappelle que c’est dans les moments calmes que la vie s’apprécie. Le créateur Dan Fogelman avait prévenu que le final était différent, mais qu’il complétait l’avant dernier épisode de manière plus simple. Il voulait juste capturer des moments d’une journée dans la vie des Pearson.

Et c’est exactement ce qu’il a fait. Tout ce dernier épisode est basé sur les paroles de Rebecca dans le deuxième épisode de cette dernière saison quand elle dit un truc du genre « Je ne crains pas d’oublier les gros trucs. Ce sont les petites choses que je ne suis pas encore prête à oublier », Des petites choses comme un moment au parc à jouer à la balançoire, une chose que tous les membres de la famille apprécie et qu’on peut voir dans un montage adorable.

« Tant que je sais où vous êtes, je sais où je vais »

Si les scènes dans le présent se déroulaient le jour de l’enterrement de Rebecca, les scènes flashbacks (qui ont été filmées il y a plusieurs années avant que les jeunes acteurs originaux ne grandissent trop) étaient simplement un samedi où les Pearson n’avaient rien de prévu et on passé la journée ensemble, tranquillement à la maison. Jack a appris à ses fils à se raser, Rebecca a eu un moment avec Kevin où elle le rassurait, Jack a eu une scène similaire avec Randall et Kate a simplement profité de sa famille. Ils ont joué à des jeux et regardé des vidéos de famille. Et Kate est excellente dans le jeu où il faut épingler la queue de l’âne. Elle explique qu’elle a si bien réussi en utilisant la voix de ses parents et de ses frères comme référence spatiale. « Tant que je sais où vous êtes, je sais où je vais ». Un moment qui rappelle que sa famille est son ancre, quoi qu’il arrive.

Ce qui connectait les deux derniers épisodes était la séquence dans le wagon de queue du train dans lequel Rebecca s’est retrouvée la semaine dernière. Les dernières répliques des deux épisodes ont été dites par Rebecca et Jack dans ce « caboose » alors qu’ils se saluaient avec un « bonjour », dans « The Train » et se disaient « Je t’aime » dans le final. C’était très poétique et Jack a rassuré Rebecca en lui disant qu’elle sera toujours présente pour sa famille. Cela laisse penser que de là où il se trouve Jack a vu l’évolution de sa famille, il était là tout du long et a toujours veillé sur eux. Il lui dit aussi qu’ils ont fait du beau travail avec leur famille.

Il y avait plusieurs jolis parallèles entre la conversation de Rebecca et Jack à l’arrière du train et la scène de la mort de Rebecca dans « The Train », y compris Randall disant à sa mère « Nous allons bien maintenant, tu nous as rendus biens » juste avant sa mort la semaine dernière, et Jack disant à Rebecca , « Chérie, nous avons bien fait. Tu as si bien fait », dans le final. Elle a également serré la main de Jack dans le train dans le final, tout comme elle l’a fait avec la main de Randall dans ses derniers instants de l’épisode précédent.

C’est un garçon !

Dans un autre moment signature This Is Us qui lie passé et futur, dans une scène avec William, Randall et les jeunes Tess et Annie se déroulant juste au moment où William et Randall partaient pour le dernier voyage de William à Memphis, William a raconté à Randall les joies d’être grand-père. Il est juxtaposé à Randall lui-même qui se prépare à devenir grand-père. Dans cette triste journée, il a reçu une bonne nouvelle.

Deja a dit à Randall qu’elle allait avoir un garçon, et qu’elle et Malik le nommeraient à juste titre William. Même si elle ne l’a jamais rencontré, elle dit à son père qu’elle avait appris à le connaître par son intermédiaire. C’est une belle preuve d’amour pour sa famille qui l’a adoptée. Tout comme Rebecca et Jack, William continue de vivre à travers Randall.

Randall et Beth ont eu un dernier tour de leur jeu où ils imaginent le pire, tandis que Toby et Kate ont partagé un doux moment, au cours duquel il lui a dit qu’il l’aimait, un joli cadeau d’adieu pour les fans inconditionnels de KaToby. Même divorcés, ces deux là ont toujours une connexion qui est incassable.

L’avenir du Big Three

Alors que nous avons vu Randall lutter pour écrire son éloge funèbre de Rebecca, la série a choisi de ne pas montrer les discours que les Big 3 ont prononcés lors du service de leur mère. Au lieu de cela, nous avons eu une dernière scène des trois assis sur les marches de la cabane familiale.

Nous avons découvert quels sont chacun de leurs plans pour l’avenir. Kate ouvrira plus d’écoles de musique pour les malvoyants ; Kevin se concentrera sur son organisation à but non lucratif; Et Randall, dont la carrière politique montante avait été teasée pendant quelques saisons, explorera une course à la présidence avec un voyage dans l’Iowa. Randall Pearson s’apprête à devenir Président des Etats-Unis ! C’est une série spin-off qu’on a presque envie de voir.

Kate a partagé son cauchemar selon lequel, après le départ de leurs deux parents, ils s’éloigneraient les uns des autres. Elle et ses frères se sont promis de rester proches et ont chanté le célèbre chant des Big Three qui a été montrée quelques minutes plus tôt dans l’une des vidéos de famille que les Pearson avaient regardés ce samedi paresseux des décennies auparavant.

Pour finir, alors que Jack et Rebecca se disaient «Je t’aime», la série enchaîne avec son montage final sur une musique précédemment utilisée dans la série une fois, dans l’épisode de la saison 1 où Kevin montrait sa peinture à ses nièces. La caméra s’est relayée sur chacun des Big Three, Randall regardant Deja qui avait sa main sur son ventre. Le dernier plan était le jeune Randall et Jack de la scène du samedi avec la caméra se concentrant sur Jack alors qu’il regardait sa famille.

C’est donc sans fanfares, dans la simplicité, la douceur et l’amour que s’est terminée la série This Is Us. Une série qui clairement, aura eu ses hauts et des bas, mais qui aura marquée son temps. Les acteurs (les jeunes comme les plus âgés) ont tous été fabuleux et Mandy Moore mérite clairement un Emmy pour sa performance dans cette dernière saison.

Au revoir les Pearson.

La saison 6 de This Is Us est disponible sur MyCanal.

