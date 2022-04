Chicago Fire : Charlie Barnett a très mal vécu son départ de la série

Charlie Barnett confie avoir très mal vécu son départ de la série Chicago Fire mais pense que c’était un mal pour un bien.

Pendant les trois premières saisons de Chicago Fire, Charlie Barnett a incarné le pompier / ambulancier Peter Mills, un des personnages les plus adorés des fans de la série. Mais vers la fin de la saison 3, le personnage a été évincé au profit d’autres personnages. Ce renvoi (appelons un chat un chat) a été très difficile à vivre pour Barnett qui ne voulait pas quitter la série à l’époque.

« J’étais vraiment triste de ce licenciement », a déclaré l’acteur de Poupée Russe à Digital Spy. « Cela m’a brisé pendant assez longtemps. »

À l’époque, le producteur exécutif Matt Olmstead a expliqué à TVLine que la décision de laisser partir Barnett était basée sur le scénario. Mais ce départ a toujours été étrange pour les fans.

« Dans la salle des scénaristes … nous sommes assez vigilants pour nous assurer que la narration est fraîche », a expliqué Olmstead. « Surtout avec une série basée sur les relations, vous ne voulez jamais stagner et vous devez parfois être dur d’esprit… Il était temps de faire bouger les choses. Cela venait uniquement d’un point de vue narratif. »

« [Charlie] est un individu incroyable et un acteur fantastique et nous a donné tellement de choses différentes », a poursuivi le producteur. « Mais… le départ de [Mills] va affecter d’autres personnes. C’est donc vivifiant en termes de narration. »

A l’époque, les fans n’ont pas compris ce départ qui ne semblait pas vraiment avoir de sens. Mills s’était battu pour revenir dans le Squad après sa blessure. Pourquoi a-t-il finalement décidé de partir ? Si ce départ était prévu, on se dit que les scénaristes auraient fait en sorte qu’il soit blessé de façon permanente et incapable d’être pompier et sans désir d’être ambulancier. Au final, il quitte le CFD et s’éloigne avec sa famille.

Le départ de Mills était triste, mais depuis, la carrière de Charlie Barnett n’a fait que s’épanouir. Il est apparu dans Arrow, YOU, Valor, Secrets and Lies, Special, Les Chroniques de San Franscisco, Poupée Russe ou encore Ordinary Joe. Plusieurs séries dans lesquelles il a démontré l’étendu de son talent dans des rôles très variés.

« C’était un mal pour un bien », concède maintenant Barnett à Digital Spy à propos de son départ de la série de pompiers. « On ne voit jamais vraiment ça dans la vie, en général. Vous ne voyez jamais les mauvais moments devenir bons. Ce ne serait pas ce que c’était, je pense, si vous le reconnaissez pour ce que c’est sur le moment. »

Charlie Barnett brille actuellement dans la saison 2 de Poupée Russe sur Netflix.

Source : Digital Spy / Crédit ©NBC