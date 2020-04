Arrow saison 8 : Oliver confronte Malcolm et Moira (Scène coupée du dîner)

Découvrez une scène coupée du dîner tendu avec Oliver, Tommy, Malcolm et Moira dans la saison finale de Arrow.

Il s’avère que les fans n‘ont pas eu droit à l’intégralité de la scène du dîner très tendu de retrouvailles dans la saison 8 d’Arrow. Souvenez-vous, dans le premier épisode de la saison finale, qui voit Oliver partir en mission sur la Terre-2, Oliver est face à une nouvelle dynamique de famille.

Dans la version de l’épisode qui a été diffusé, avant de s’excuser et quitter la table, Oliver écoute, sans réagir, ce qu’il a raté durant son absence. Il apprend que Moira et Malcolm se sont mariés et que Tommy s’est marié deux fois. Il a aussi appris que Thea était morte sur cette Terre.

Dans cette version de la scène qui a été mise en ligne, Oliver confronte Malcolm et Moira à propos de leur liaison qui a donné naissance à Thea. Il leur dit : « Eh bien, vous étiez ensemble avant quand mon père était vivant. Et Thea est – Thea était ta fille », dit Oliver, choquant Malcolm dans le processus.

Heureusement, Tommy est là pour couper la tension avec une blague bien nécessaire. « Eh bien, on a toujours dit qu’on voulait être frères, n’est-ce pas ?, » dit Tommy.

Cette scène fait partie des bonus du coffret Blu-ray/DVD qui sort aux Etats-Unis le 28 avril. Ce coffret contient également le panel du Comic Con de 2019 ainsi que les 5 parties du crossover Crisis on Infinite Earths et plusieurs featurettes dans les coulisses.

Arrow saison 8 – Scène coupée