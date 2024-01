Reacher : Prime Video révèle sur quel livre sera basée la saison 3

Amazon Prime Video a révélé sur quel livre de la saga de Lee Child sera basée la saison 3 de Reacher.

Alors que la saison 2 s’est terminée la semaine dernière, Prime Video a révélé que la saison 3 de Reacher sera basée sur le livre Persuader (Ne pardonne jamais en VF), le 7ème tome de la série Jack Reacher, écrit par Lee Child.

Le streamer a également confirmé que Maria Sten, qui incarne Frances Neagley, reprendra son rôle pour la saison 3 aux côtés d’Alan Ritchson.

Dans la saison 3, Reacher (Ritchson) doit s’infiltrer pour sauver un informateur détenu par un ennemi de son passé qui le hante.

La troisième saison de Reacher est actuellement en tournage à Toronto. Le renouvellement a été annoncé en décembre, deux semaines avant le lancement de la saison 2.

De manière amusante, Reacher lui-même (Ritchson) a également annoncé la nouvelle sur Instagram, félicitant les fans qui ont deviné que la saison 3 serait basée sur le 7e tome de la saga.

La saison 2 de Reacher était le titre n°1 sur Prime Video dans le monde entier, tant pour les séries que pour les films, en 2023 lors de son premier week-end.

Basé sur les romans de Lee Child et écrit pour la télévision par Nick Santora, Reacher est produit par Amazon MGM Studios, Skydance Television et Paramount Television Studios.

Child et Santora, qui est également showrunner et producteur exécutif. En plus de Santora et Child, Ritchson sera producteur exécutif de la saison 3, aux côtés de Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt et David Ellison, Dana Goldberg et Matt Thunell pour Skydance.

En attendant la saison 3, les deux premières saisons de Reacher sont à voir sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video