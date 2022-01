Moon Knight : Ethan Hawke appréhendait de jouer un méchant

Ethan Hawke, qui sera dans Moon Knight, explique pourquoi il appréhendait de jouer un méchant dans un projet de super-héros.

Dans quelques semaines, les fans de Marvel découvriront un nouveau projet Marvel sur Disney+ : Moon Knight. Parmi les noms qui ont rejoint la série, on trouve Ethan Hawke qui fait ses débuts dans le MCU. Il incarne le méchant dans Moon Knight, une chose qu’il ne pensait pas faire avant, de peur de heurter sa réputation.

« J’ai toujours eu cette théorie selon laquelle lorsque vous apprenez à un public à voir le démon à l’intérieur de vous, il ne voit que ça pour le reste de votre carrière », a déclaré Hawke à EW à propos de sa réticence passée à jouer un méchant.

Il prend pour exemple Jack Nicholson à qui ont s’attend toujours qu’il joue un méchant, eut importe le rôle : « Jack Nicholson peut jouer un comptable et vous attendez toujours qu’il explose comme il l’a fait dans The Shining. Cela change votre relation avec un artiste, donc j’ai toujours été nerveux à ce sujet. Mais j’ai réalisé que j’ai plus de 50 ans et il est temps de mettre un nouvel outil dans ma trousse. Les méchants pourraient être mon avenir. »

Réticent de faire une série de comic book

Non seulement Hawke appréhendait le fait de jouer un méchant mais il avait aussi des réticence au genre des super-héros : « Le monde des comics signifiait beaucoup pour moi quand j’étais plus jeune », dit Hawke. « J’ai toujours eu un peu d’appréhension ; il y a un certain type d’acteur qui excelle vraiment dans cet univers, et je ne suis toujours pas sûr d’en faire partie. Mais Oscar m’a demandé, et je le respecte vraiment. Et je savais que s’il le faisait, il le ferait à fond, et c’est amusant de faire n’importe quel genre avec des gens qui sont dévoués. »

Il ajoute : « Mohamed Diab, j’aime beaucoup ses films, c’est un réalisateur spécial. Donc c’est devenu une question de projet, et ce n’était pas du tout une décision intellectuelle ; c’était du genre, ‘Oh, faisons quelque chose de cool avec ces gars.’ Et plus j’en apprenais sur Moon Knight, plus j’étais excité, parce que c’est tellement mieux que d’essayer de créer quelque chose avec lequel le public a déjà de grosses attentes. Si vous faites Batman ou Superman ou Hulk, l’un des célèbres, les fans ont tellement de choses préconçues qu’ils attendent. »

Il fait la comparaison avec Shakespeare : « C’est comme jouer à Hamlet. Quatre-vingt-dix pour cent des gens ont une opinion sur la façon dont Hamlet devrait être joué. J’adore faire Shakespeare devant un public d’étudiants parce qu’ils n’ont pas de grosses attentes. Ils n’ont pas vu à quel point Patrick Stewart l’a fait mieux que vous. Ils acceptent juste comment vous l’avez fait. Et avec Moon Knight, nous arrivons à créer un monde et un personnage. Le fan en moi aime toujours le premier film. J’adore apprendre comment Captain America est devenu qui il est – ce sont mes parties préférées de l’histoire. »

Bien que les détails du personnage de Hawke ne soient toujours pas confirmés, il a confié que le psychiatre Carl Jung et le leader de secte David Koresh étaient parmi les inspirations de sa performance. « Votre instinct vous guide », explique-t-il. « Le cerveau super-riche du méchant ne m’intéresse pas. J’aime ceux qui croient qu’ils sont une bonne personne et c’est pourquoi ils doivent vous tuer. Cela, je trouve vraiment terrifiant. »

Moon Knight démarre le 30 mars 2022 sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+