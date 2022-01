Moon Knight : Premier trailer pour la prochaine série Marvel avec Oscar Isaac

Découvrez la première bande-annonce de Moon Knight, nouvelle série Marvel bientôt sur Disney+.

Après la terre-à-terre Hawkeye, ce sera au tour du mystique Moon Knight de venir remplir les rangs de Disney+ en termes de séries Marvel. La série arrivera en mars sur la plateforme et comme le montre la première bande-annonce, la vie de Marc Spector (nommé Steven dans la bande-annonce) va vite basculer.

Moon Knight suit Marc Spector, un ancien mercenaire devenu justicier qui souffre de trouble dissociatif de l’identité. Il obtient des superpouvoirs après être devenu un conduit pour un dieu égyptien de la lune. Le trailer le dévoile alors qu’il n’arrive pas à dissocier le rêve de la réalité, puis il complète sa transformation.

La bande-annonce révèle également quel méchant incarne Ethan Hawks. Les sous-titres disent que le personnage se nomme Arthur Harrow, un personnage obscur apparu dans un numéro des Marvel Comics.

Cependant, comme on peut le voir, il semble avoir une bande de disciples, comme s’il était le gourou d’une secte. Cela laisse penser qu’il est peut-être le Sun King, un personnage récent des comics Moon Knight de Max Bemis et Jacen Burrows. Hawks a lui-même dit qu’il avait basé sa performance sur le gourou David Koresh, le leader d’une des sectes les plus infâmes des années 90.

Jeremy Slater (The Umbrella Academy) écrit la série Moon Knight avec Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead à la réalisation.

Moon Knight démarre le 30 mars sur Disney+

Moon Knight – trailer officiel

Crédit ©Marvel Studios/Disney+