Hawkeye : Hailee Steinfeld s’exprime enfin sur son rôle de Kate Bishop

Pour la première fois depuis sa confirmation, Hailee Steinfeld s’exprime sur son rôle de Kate Bishop dans Hawkeye.

Pendant des mois, la rumeur disait que l’actrice Hailee Steinfeld (Bumblebee, Dickinson) avait décroché le rôle de Kate Bishop dans la série Hawkeye. Mais pendant des mois, rien n’avait été confirmé, jusqu’à très récemment. Désormais, on sait officiellement que Steinfeld joue la jeune héroïne dans la série auprès de Jeremy Renner qui reprend son rôle du MCU.

L’actrice a enfin commenté le rôle et ce que ça lui fait de faire partie de la franchise extrêmement populaire en disant qu’elle est « honorée de faire partie du MCU »

« [Je suis] tellement, tellement contente et honorée de faire partie de l’univers cinématographique de Marvel et de jouer aux côtés de Jeremy. Il est merveilleux et [c’est] un monde assez différent de celui de Dickinson. Vous savez, évidemment, en tant qu’artiste, en tant qu’actrice, c’est amusant de pouvoir se lancer dans différentes choses comme ces deux [séries]. C’est donc incroyable. »

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la direction de la série Hawkeye, l’ajout de Steinfeld en tant que Kate Bishop confirme qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et son mentor Clint Barton. L’Avengers a pris Bishop sous son aile afin de lui transmettre l’héritage Hawkeye.

Dans les comics, tout comme Barton, elle est une archer et une pro des arts martiaux hautement qualifiée, et a depuis combattu aux côtés des Avengers avec Cassie Lang, la fille d’Ant-Man, les deux personnages assumant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

Hawkeye devrait être disponible fin 2021 ou début 2022 dans le cadre de la Phase 4 du MCU. La série n’est que l’une des nombreuses séries Marvel qui devraient arriver sur Disney + dans un proche avenir, y compris WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier ou encore Loki pour ne citer qu’elles.

En attendant de la voir dans Hawkeye, Hailee Steinfeld sera dans la saison 2 de Dickinson, disponible dans son intégralité dès le 8 janvier 2021 sur Apple TV+.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR/Marvel