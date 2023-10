Loki saison 2 : Victor Timely est basé sur une véritable figure historique

Le réalisateur de la saison 2 de Loki révèle le personnage historique réel qui a inspiré Victor Timely.

Lors d’une interview avec Screen Rant, le réalisateur Kasra Farahani a parlé des origines de Victor Timely et de qui Jonathan Majors s’est inspiré pour son personnage dans la deuxième saison de Loki. Selon Farahani, lui et Majors se sont inspirés de l’inventeur réel Granville Woods et ont établi des parallèles réels avec le premier ingénieur mécanique et électricien afro-américain de l’après-guerre civile.

« L’autre chose dont Jonathan et moi avons parlé est ce personnage historique nommé Granville Woods, qui est en quelque sorte un étrange miroir pour Timely », a déclaré Farahani. « C’était un inventeur noir qui vivait essentiellement à l’époque exacte où Timely aurait vécu, qui inventait beaucoup de choses et qui était constamment confronté à des gens qui essayaient de voler ses brevets et de les revendiquer, y compris Edison qui a tenté de revendiquer la propriété de ses brevets à deux reprises et a perdu en tribunal les deux fois. »

Victor a fait ses débuts dans l’épisode 3 de la saison 2, « 1893 », apparaissant comme un inventeur intelligent mais néfaste du 19e siècle qui escroque les gens pour l’aider à financer ses diverses expériences. Victor a été personnellement choisi par un autre variant de Kang, Celui qui Demeure, pour construire le TVA et travaille sous couvert pour essayer de faire ce qu’il veut tout en interagissant avec Loki (Tom Hiddleston), Mobius (Owen Wilson) et Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw).

Pour Farahani, il était important de transmettre les traits de Woods chez Victor pour rendre le personnage authentique. « Nous voulions inclure cet élément parce que si vous aviez un personnage comme celui-ci à ce moment de l’histoire, il serait confronté à ces défis », a-t-il déclaré.

La saison 2 de Loki est actuellement diffusée chaque vendredi sur Disney+.

Source : Screen Rant / Crédit ©Disney+