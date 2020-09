The Suicide Squad : Série spin-off sur Peacemaker avec John Cena

James Gunn prépare une série spin-off de The Suicide Squad pour HBO Max centrée sur Peacemaker, le personnage de John Cena.

John Cena va avoir droit à sa propre série. HBO Max et James Gunn ont annoncé cette semaine qu’ils préparaient une série spin-off de The Suicide Squad en 8 épisodes centrée sur Peacemaker, le personnage incarné par Cena dans le film à sortir prochainement.

Le personnage sera d’abord présenté aux côtés de noms comme Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba) et Savant (Michael Rooker) dans The Suicide Squad, actuellement prévu pour les salles le 6 août 2021.

Peacemaker est décrit comme « un homme qui croit à la paix à tout prix – quel que soit le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir ». Cena jouera dans la série et co-produira Peacemaker, tandis que Gunn écrira tous les épisodes et en réalisera plusieurs, y compris le pilote. Le cinéaste sera également producteur exécutif avec le producteur de The Suicide Squad Peter Safran.

Peacemaker est la deuxième série DC pour la plateforme. HBO Max travaille déjà sur une série spin-off de The Batman du réalisateur Matt Reeves. Au lieu de se concentrer sur le Dark Knight (Robert Pattinson), la série se déroulera avant les événements du film à l’intérieur du département de police de Gotham City, en mettant l’accent sur la corruption au sein de la ville remplie de méchants en tout genre.

