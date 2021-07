Souviens-toi l’été dernier : La série arrivera à temps pour Halloween

Amazon annonce une sortie en octobre pour la série Souviens-toi l’été dernier, juste à temps pour Halloween.

Durant son panel du Comic Con, Amazon a révélé que la série I Know What You Did Last Summer (Souviens-toi l’été dernier), basé sur le film du même nom, arrivera sur sa plateforme streaming en octobre prochain. Cette série est annoncée comme une version moderne du slasher sorti en 1997.

Écrite par Sara Goodman et produite par James Wan (Aquaman), d’après le roman de 1973 de Lois Duncan, la série I Know What You Did Last Summer a le même point de départ que l’adaptation cinématographique – dans une ville pleine de secrets, un groupe d’adolescents est traqué par un mystérieux tueur un an après un accident mortel le soir de leur remise des diplômes.

Au casting : Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloo, Bill Heck, Sonya Balmores et Spencer Sutherland.

Le film, réalisé par Jim Gillespie, mettait en vedette Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze, Jr., Ryan Phillippe et Johnny Galecki. Avec une recette au box office de 125 millions de dollars, le film fut un succès en salles à l’époque. Il a été suivi par Souviens-toi l’été dernier 2 sorti en 1998; puis en 2006, une suite a été réalisée mais elle est sortie directement en vidéo.

La série I Know What You Did Last Summer est produit par Amazon Studios et Sony Pictures TV. Sara Goodman est productrice exécutive aux côtés de Shay Hatten, qui était auparavant attaché en tant que scénariste. Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Rob Hackett et Michael Clear sont aussi producteurs exécutifs.

Erik Feig, qui a produit le long métrage de 1997 avec Moritz, est également producteur exécutif.

Crédit ©DR