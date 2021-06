The Blacklist : Megan Boone quitte la série après 8 saisons (SPOILERS)

Après 8 saisons Megan Boone, alias Elizabeth Keen, confirme qu’elle quitte la série The Blacklist. Découvrez comment. SPOILERS

C’est officiel, Megan Boone quitte The Blacklist. Après avoir incarné Elizabeth Keen pendant 8 saisons dans la série de NBC, il est temps pour le public de lui dire au revoir. Si vous ne voulait pas savoir ce qui lui arrive dans le final de la saison 8, quittez cette page pour éviter les spoilers.

Dans les derniers instants du final de la saison 8, Liz (Boone) a reçu une balle dans le dos par l’un des hommes de main de Neville alors qu’elle rencontrait Red (James Spader). L’ancienne agent est tombée dans les bras de Red alors qu’elle saignait, avant qu’il ne s’éloigne d’elle et que les membres de la task force courent à son secours. Le twist a confirmé les informations selon lesquelles après huit saisons, Boone quitterait la série.

Mercredi soir, Boone a fait ses adieux à The Blacklist sur Instagram, en publiant une photo d’elle et James Spader tirée de la série. « Cette expérience, pour moi, a été toute une vie à l’intérieur de ma propre vie », a-t-elle écrit. « Ces huit années à jouer à Liz Keen m’ont aidé à mieux définir le monde et moi-même, alors qu’elle s’est mise à faire de même. Liz a cherché des liens familiaux incorruptibles et est entrée en collision avec des forces puissantes pour révéler les limites où un monde cruel et indifférent se terminait et où elle commençait. »

Boone a ajouté: « Alors que son histoire se termine, je suis reconnaissante, surtout pour les personnes avec qui j’ai partagé ce moment: mes collègues membres de la distribution présents et passés, notre incroyable équipe qui a transporté chaque jour pour toutes les personnes impliquées, et ceux d’entre vous que nous avons divertis. »

La mort de Liz a marqué la fin tragique d’une histoire qui a commencé avec une agent du FBI talentueux et au visage frais. Reddington s’est présenté et a changé sa vie alors qu’elle se battait pour découvrir pourquoi il l’avait choisie et quel était leur lien. Démêler ses liens avec elle était une quête incessante de la part de Liz, et qui est restée inachevée parce que les téléspectateurs ne savent toujours pas qui est réellement Reddington. Keen est décédée sans réponse à cette question et a également laissé sa fille Agnes derrière elle.

The Blacklist a été renouvelée pour une saison 9 mais la série ne sera plus tout à fait la même sans son personnage féminin principal.

