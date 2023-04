Superman & Lois saison 3 : Lex Luthor prépare son arrivée menaçant (teaser)

Michael Cudlitz va enfin faire son entrée en tant que Lex Luthor dans la saison 3 de Superman & Lois.

Superman va enfin faire face à l’un de ses plus grands ennemis dans Superman & Lois : Lex Luthor. Il a précédemment été révélé que l’acteur de The Walking Dead, Michael Cudlitz, jouerait une nouvelle incarnation du riche supervillain Lex Luthor dans la troisième saison de la série.

La saison 3 a débuté en mars, mais le méchant n’avait pas encore fait son apparition. Maintenant l’arrivée de Lex semble se produire de manière imminente, car il est au centre du dernier teaser faisant la promotion du reste de la saison.

Si Lex Luthor n’est pas apparu jusqu’à présent, c’est parce que ce dernier été incarcéré depuis ces deux dernières décennies. En effet, dans cet univers de Superman qui n’est pas le même que celui de Supergirl (celui de l’Arrowverse), Lex était en prison.

Le teaser révèle un premier aperçu de la libération de Lex et de son retour dans la rue, où il créera sans aucun doute des problèmes à Superman. Il est également clair que Superman et cette version de Lex ont un passé en commun, bien que l’étendue de celle-ci n’ait pas encore été révélée. On ne sait pas encore si Lex connait la véritable identité de Superman dans cette version, on attende voir.

Cudlitz rejoint également un autre ancien de Walking Dead en tant que méchants pour la saison 3 de Superman & Lois. Chad Coleman, alias Tyreese dans The Walking Dead, joue Bruno Mannheim dans la série la CW. Reste à savoir si ces personnages seront en contact dans Superman & Lois.

Superman & Lois, c’est le mardi sur la CW.

Superman & Lois saison 3 – Teaser Lex Luthor

Crédit @CW