The Flash saison 6 : Grant Gustin tease les retours de Godspeed et Pied Piper

Grant Gustin promet que The Flash reviendra sur le mystère Godspeed dans un prochain épisode.

Apparemment, The Flash n’a pas oublié le mystère autour de Godspeed. Au début de la saison 6, Barry court après Godspeed mais quand il l’attrape, il réalise que c’était un faux Godspeed, une sorte de clone muet qui émet un drôle de son à haute fréquence. C’était alors le quatrième faux Godspeed que la Team Flash rencontrait. Après ça, on n’a plus entendu parler de lui.

Selon EW, The Flash adressera enfin à nouveau le personnage dans le 18e épisode de la saison « Pay the Piper » (diffusé le 5 mai) qui, comme le suggère le titre, verra également le retour d’un autre méchant du passé de la série.

« C’est un épisode où nous allons voir des changements à cause de ‘Crisis’, et Hartley Rathaway, [alias] Pied Piper, sera de retour », a déclaré Gustin à EW. Il dévoile aussi que « dans cet épisode, Godspeed est de retour. »

Sachant que les clones de Godspeed émettent un drôle de son, il n’est pas surprenant de voir le personnage revenir dans un épisode avec Pied Piper qui est obsédé par les sons.

La dernière qu’on a vu Hartley (Andy Mientus) dans l’épisode Grodd Friended Me, la série a révélé qu’il n’état plus un allié de la Team Flash. A cause de Crisis, les choses ont changé. « Barry a en quelque sorte trahi Hartley et « Pay the Piper » élucidera cette nouvelle dynamique.

« Hartley n’est vraiment pas un ami à son retour, mais Barry va devoir trouver un moyen de se reconnecter avec lui et d’essayer de réparer ce que la Crise a changé, arrêter Godspeed, et d’essayer de sauver la ville », a déclaré Gustin.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW