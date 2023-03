Daredevil Born Again : Des photos de tournage donneraient un indice sur la chronologie

De nouvelles photos de tournage de Daredevil Born Again donneraient un indice sur le moment où se déroule la série dans le MCU.

Des nouvelles photos de tournage de la prochaine série Daredevil: Born Again ont fait surface et donne aux fans une bonne idée du moment où ils peuvent s’attendre à ce que la série s’insère dans la chronologie globale de Marvel Cinematic Universe.

Le dernier lot de photos de tournage voit Matt Murdock (Charlie Cox) marchant à l’extérieur d’une église, avec le tableau d’affichage de l’église indiquant le 15 mars 2020. Si cette date est exacte, cela situerait la série durant le Blip, l’événement qui s’est produit quand Thanos a claqué des doigts et a zappé la moitié de l’univers pendant cinq ans.

📸 | Set photo from ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. The Church bulletin board states March 15, 2020 – a potential hint at the show taking place during the Blip? 👀 pic.twitter.com/vTmXSJ1EBu — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) March 21, 2023

Some more of Charlie Cox as Matt Murdock behind the scenes filming Daredevil born again yesterday (3/3) pic.twitter.com/afrLaoFwRK — Best of Daredevil cast (@ddcastarchive) March 22, 2023

Si la série se déroule durant les années du Blip, cela pourrait expliquer l’absence de Foggy (Elden Henson) et Karen (Deborah Ann Woll), ce qui est une théorie qui circule actuellement parmi les fans. Mais il est aussi possible que ce moment soit simplement un flashback dans la série.

Daredevil: Born Again est décrite comme un reboot de 18 épisodes de la série originale Netflix, qui a duré trois saisons. Elle verra les retours de Charlie Cox, Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal qui reprennent leurs rôles respectifs de Matt Murdock / Daredevil, Wilson Fisk / Kingpin et Frank Castle / Punisher.

Daredevil: Born Again sera diffusée au printemps 2024.

Source : CominSoon / Crédit ©DR/Disney/Marvel