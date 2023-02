Succession : La saison 4 sera la dernière selon le créateur Jesse Armstrong

Le créateur Jesse Armstrong annonce que la saison 4 marquera la fin pour sa série Succession

La série Succession arrivera apparemment à sa fin à l’issue de sa quatrième saison à venir. Dans une nouvelle interview avec The New Yorker, le créateur et showrunner Jesse Armstrong a révélé que la nouvelle saison, qui commencera à être diffusée sur HBO le 26 mars, verra la fin de la saga de la famille Roy.

Expliquant que le titre de la série implique une fin, Armstrong admet que le plan n’était pas que la comédie dramatique familiale se poursuive indéfiniment. « La fin a toujours été un peu présente dans mon esprit. Depuis la saison 2, j’ai essayé de penser : est-ce la [saison] suivante, ou celle d’après, ou est-ce celle d’après ? » il a dit au journal.

« J’ai retrouver mes collègues scénaristes avant de commencer l’écriture de la saison 4, vers novembre, décembre 2021, et j’ai en quelque sorte dit : « Écoutez, je pense que ça devrait peut-être être ça. Qu’en pensez-vous? » », a déclaré Armstrong. « Et nous avons joué différents scénarios : nous pourrions faire quelques courtes saisons, ou 2 saisons de plus. Ou nous pourrions continuer pendant des années et transformer la série en quelque chose d’assez différent et être le genre de série amusante plus longue et plus libre, où il y aurait de bonnes semaines et de mauvaises semaines. Ou nous pourrions faire quelque chose d’un peu plus musclé et complet et partir sur une note forte. Et ça a toujours été ma préférence. »

Notez que HBO n’a pas commenté la déclaration d’Armstrong.

Succession met en vedette Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun et J. Smith-Cameron en tant que divers membres de la famille Roy et associés, tous luttant pour le contrôle du conglomérat médiatique Waystar RoyCo dans le sillage de la sortie imminente du patriarche Logan (Cox).

Source : The New Yorker / Crédit ©HBO