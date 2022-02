Batwoman saison 3 : Connexion avec une autre “Bat” et promo du final (spoilers)

L’avant dernier épisode de la saison 3 de Batwoman établit une connexion avec un autre célèbre personnage de Gotham. Promo du final. Spoilers.

La troisième saison de Batwoman est presque terminée, l’avant-dernier épisode ayant été diffusé sur The CW ce mercredi soir. Le dernier lot d’épisodes a été rempli d’easter eggs surprenants connectés à l’univers de DC Comics en général. La série a introduit de nouvelles versions de héros et de méchants emblématiques.

Alors que le combat contre Marquis Jet (Nick Creegan) – qui porte les traits de caractère du Joker – commençait à atteindre son paroxysme, la série a offert une référence surprenante à l’une des autres héroïnes de la famille Bat : Batgirl.

L’épisode a vu Ryan Wilder / Batwoman (Javicia Leslie) et la Bat Team travailler ensemble pour déterminer le prochain mouvement de Marquis, alors que Jada Jet (Robin Givens) commençait à les aider. Après avoir obtenu une copie de l’emploi du temps de Marquis, ils ont réalisé qu’il avait eu rendez-vous avec Barbara Kean – la femme que Ryan et Sophie Moore (Meagan Tandy) ont reconnue comme l’ancienne épouse du commissaire Jim Gordon.

Elles ont également reconnu que le couple avait un fils, JJ, qui avait eu des ennuis dans le passé pour des méfaits. Plus tard dans l’épisode, nous avons appris que Barbara faisait partie de la Black Glove Society, une organisation secrète de riches Gothamites qui espéraient dissimuler les crimes de leurs enfants. Marquis a kidnappé les membres de Black Glove – dont Jada et Barbara – et a commencé à les torturer, avant d’être appréhendé par Batwoman.

Allusion à Barbara Gordon

La façon dont Barbara Kean et sa famille ont été mentionnés dans l’épisode est indéniablement surprenante, d’autant plus qu’ils ont tous des liens avec la Batgirl originale, Barbara Gordon. Dans les comics, Barbara Gordon est la fille de Jim et Barbara, et s’occupe de son frère, James Jr., un tueur en série sociopathe.

Bien que la jeune Barbara ne soit pas mentionnée dans cet épisode, cela constitue l’allusion la plus concrète à elle que l’Arrowverse ait encore eue, en dehors d’Arrow qui a mentionner le fait que le nom d’Oracle était déjà « pris » lorsque Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) essayait trouver un nom de code.

Cette référence à la famille Gordon-Kean survient alors que Barbara est sur le point d’avoir sa propre histoire solo dans un prochain film Batgirl, qui est sur le point de faire ses débuts sur HBO Max.

Ailleurs, la série révèle que le jour où Marquis a été changé par le Joker est le même jour de l’accident d’Alice/Beth. Le car scolaire qui a provoqué l’accident de voiture de Beth et Kate est le même dans lequel se trouvait Marquis.

Et pour finir, Ryan et Sophie sont officiellement en couple et le font savoir à Mary et Luke…enfin Mary comprend vite qu’elles sont ensemble alors que Luke met un peu de temps à calculer ce qui se passe !

La semaine prochaine

La semaine prochaine, c’est déjà le final de la saison. Batwoman et une Bat Team paniquée doivent courir contre la montre alors que le plan infâme de Marquis se lance dans quelque chose que Gotham n’aurait jamais soupçonné … et ne verra pas venir. En s’associant à Jada, Ryan, Mary, Luke et Sophie doivent faire appel à toutes leurs compétences pour sauver la ville. Alors que le passé choquant et tordu de Marquis se dévoile, une dernière confrontation entre frère et sœur met la vie de Ryan – et son nouvel amour – en jeu.

Et alors qu’Alice (Rachel Skarsten) atteint son point de rupture, une Mary empathique fait un autre appel au nom de sa sœur pour le buzzer du Joker, mais tout le monde se demande – Est-ce encore possible de sauver Alice ?

Le final de Batwoman sera diffusé mercredi 2 mars sur la CW.

Batwoman saison 3 – Promo 3×13