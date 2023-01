Netflix « n’annule jamais une série à succès » selon le patron de la plateforme

Ted Sarandos, le patron de Netflix défend toutes les annulations de séries disant que la plateforme « n’annule jamais une série à succès ».

Ces derniers temps, beaucoup de séries Netflix ont été annulées après seulement une ou deux saisons. Les fans de ces séries (comme Warrior Nun, First Kill, Inside Job ou encore 1899, pour n’en citer que quelques unes) se sont manifestés sur les réseaux sociaux pour tenter de sauver leur programme.

Les PDG de Netflix, Ted Sarandos et Greg Peters, ont défendu l’annulation par le streamer de ces séries préférées des fans et Sarandos a soutenu que Netflix n’avait « jamais annulé une série à succès ».

« Beaucoup de ces séries étaient bien intentionnées mais s’adressaient à un très petit public avec un très gros budget », a-t-il récemment déclaré à Bloomberg. « La clé, c’est que vous devez pouvoir parler à un petit public avec un petit budget et à un large public avec un gros budget. Si vous le faites bien, vous pouvez le faire pour toujours. » Sarandos a ensuite cité le succès du hit sud-coréen Squid Game comme exemple.

« Il est très rare qu’une série comme Squid Game de Corée soit aussi mondiale qu’elle l’a été », a-t-il déclaré. « En 30 heures, le monde regardait Squid Game sans intervention humaine pour essayer de faire la promo de Squid Game dans le monde. »

Les fans de Warrior Nun sont très actifs sur les réseaux sociaux avec le hashtag #SaveWarriorNun et le terme « Netflix Free Warrior Nun » qui ont été tendance pendant très longtemps. Et avec les propos de Sarandos, ils sont encore plus en colère et se manifestent à nouveau.

Parmi les autres annulations qui ont irrité les téléspectateurs dans le passé, citons The Midnight Club, Fate: The Winx Saga, The OA, The Baby-Sitters Club, Gentefied ou encore Santa Clarita Diet.

Le hashtag #CancelNetflix a continuellement été tendance sur Twitter l’année dernière après que les fans ont exprimé leur agacement face à l’annulation de titres qui avaient un public fidèle et des critiques positifs, dont certains ont même eux des renouvellements avant de finalement être annulées. On pense notamment à The Society et I am Not Okay With This qui avaient sécurisé une saison 2 puis ont été annulées, soit-disant à cause de COVID.

La série Sense8 qui était très populaire mais coutait très chère à produire fut parmi les premières séries de la plateforme à créer un mouvement de foule. Les fans du monde entier se sont mobilisés afin de sauver la série. Après une campagne impressionnante #SaveSense8, la plateforme a décidé de commander un film final, mais c’est la seule qui a réussi cet exploit.

