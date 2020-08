The Society et I am Not Okay With This : Netflix annule les séries à cause de COVID-19

Les séries The Society et I am Not Okay With This n’auront pas de saison 2 à cause de complications dues au coronavirus.

C’est une fin prématurée pour deux séries de Netflix qui n’auront finalement pas de saison 2. The Society et I Am Not Okay With This sont victimes collatérales de la pandémie de COVID-19 et ne pourront pas produire de nouveaux épisodes.

The Society a été lancée l’an dernier au mois de mai et a reçu une commande de saison 2 en juillet 2019. Quant à I Am Not Okay With This, la série a été lancée en février de cette année mais n’avait pas encore reçu un renouvellement officiel. Cependant, c’était parti pour et des scripts avaient été écrits.

Alors que les dirigeants de Netflix étaient satisfaits de la performance des deux séries, l’incertitude entourant les dates de production, l’équilibre entre les besoins et les disponibilités d’une grande distribution (dans le cas de The Society) et les augmentations budgétaires inattendues en raison de la pandémie de coronavirus ont contribué à cette décision.

« Nous avons pris la décision difficile de ne pas aller de l’avant avec les deuxièmes saisons de The Society et I Am Not Okay With This », a déclaré Netflix dans un communiqué. « Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes reconnaissants à ces créateurs, notamment: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry de 21 Laps Entertainment pour I Am Not Okay With This; Chris Keyser, Marc Webb et Pavlina Hatoupis pour The Society; et tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour réaliser ces séries pour nos abonnés du monde entier. »

The Society, qui mettait en vedette Kathryn Newton, Kristine Froseth, Jack Mulhern, Alex Fitzalan, Sean Berdy et bien d’autres, était une version moderne de Lord of the Flies (Sa majesté des mouches). La série suivait un groupe d’adolescents qui doivent se débrouiller seuls et créer leur propre version de la société lorsqu’ils se retrouvent mystérieusement dans une réplique de leur ville de la Nouvelle-Angleterre sans trace de leurs parents ou de leur famille.

Basée sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom, I Am Not Okay With This mettait en vedette Sophia Lillis dans le rôle d’une jeune fille de 17 ans traversant les épreuves et les tribulations du lycée, de la famille, de la sexualité et de ses pouvoirs télékinésiques naissants.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix