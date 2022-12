Daredevil Born Again : Dernière chance pour Charlie Cox et la série sera moins gore

Daredevil Born Again pourrait être la dernière chance de Charlie Cox de jouer le super-héros Marvel. Aussi, la série sera moins gore que la série Netflix.

Charlie Cox est de retour pour incarner à nouveau son célèbre personnage Marvel dans la série de Disney+ à venir, Daredevil Born Again. Cependant, l’acteur pense que si la série ne fonctionne pas, cela pourrait être sa dernière chance de jouer le héros populaire.

Lors d’une interview avec NME, Cox est revenu sur une déclaration faite par l’intervieweur selon laquelle il pourrait être occupé pendant des années à jouer à Matt Murdock / Daredevil. Avec prudence, l’acteur a répondu en disant : « Vous avez dit plus tôt que je pourrais être occupé pendant des années, et j’ai pensé : « Ouais, peut-être. J’espère. » Mais si cette série de l’année prochaine n’atteint pas la cible, alors ce sera peut-être la fin. »

Cox est prudent quant à son avenir dans le rôle, mais l’acteur est devenu un grand favori des fans au moment où la série Netflix Daredevil en 2015. La série a duré trois saisons et l’acteur est même apparu dans la mini-série crossover The Defenders avec ses autres homologues de Marvel Netflix. Daredevil a été un succès auprès des critiques et du public, mais sa course a pris fin assez brutalement en 2018.

La série a été annulée après la saison 3, tout comme Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et The Punisher parce que les droits des personnages sont revenus vers Marvel Studios. Après avoir été absent du rôle depuis l’annulation de Daredevil, Cox a fait une apparition dans Spider-Man: No Way Home, incarnant l’avocat Matt Murdock, qui donnait des conseils juridiques à Peter Parker (Tom Holland). Plus récemment, il est apparu dans la série She-Hulk Avocate.

La série de Netflix était assez violente et gore, mais sous la houlette de Disney, la nouvelle série sera probablement moins sanglante. Born Again n’est pas une continuation de la série Netflix, c’est un nouveau départ pour le personnage avec de nouvelles histoires.

Dans la même interview de NME, Cox confie : « Cela doit être une réincarnation, cela doit être différent, sinon pourquoi le faisons-nous ? Mon opinion est que ce personnage fonctionne mieux lorsqu’il s’adresse à un public un peu plus mature. Mon instinct est que sur Disney+, ce sera sombre mais ce ne sera probablement pas aussi sanglant. Je dirais à ces gens [qui s’attendent à une continuation], que nous avons déjà fait ça. Prenons les choses qui ont vraiment fonctionné, mais pouvons-nous élargir ? Pouvons-nous attirer un public un peu plus jeune sans perdre ce que nous avons appris sur ce qui fonctionne ? »

Daredevil Born Again sera l’une des séries Marvel les plus longues avec 18 épisodes commandés pour la première saison. La série verra aussi le retour de Vincent D’Onofrio dans le rôle de Kingpin qui est déjà revenu dans Hawkeye.

Le tournage de la série commence en février 2023 et la série sera sur la plateforme en 2024.

Source : NME / Crédit ©Marvel/Disney