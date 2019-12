Doctor Who : Jodie Whittaker veut une réunion avec David Tennant et Christopher Eccleston

Jodie Whittaker aimerait une réunion Doctor Who avec David Tennant et Christopher Eccleston.

Alors que la saison 12 de Doctor Who démarre la semaine prochaine, Jodie Whittaker est en pleine promo pour sa seconde saison en tant que Docteur. Dans une interview à RadioTimes, on lui a demandé avec quels Docteurs précédents elle aimerait travailler et elle a donné deux noms d’acteurs qu’elle connait bien.

« Je dirais, David [Tennant], parce que nous avons déjà travaillé ensemble auparavant », a déclaré la star, faisant référence au drame policier Broadchurch. “Et Chris [Eccleston]. C’est ce que j’aimerais, car après avoir travaillé avec eux auparavant, je sais qu’on passerait un moment incroyable.”

Pas de chance pour Matt Smith et Peter Capaldi, mais qui sait, si jamais il y a une réunion dans le futur, ils seront peut-être invités.

Notez aussi qu’il serait difficile de faire revenir Eccleston puisque l’acteur a eu du mal durant la première saison qui a rebooté la série. Il n’a pas aimé joué dans la série et il a eu des problèmes avec la BBC qui l’aurait blacklisté après les avoir menacé de les poursuivre en justice quand il a quitté la série en 2005

La nouvelle saison de Doctor Who commence le 1er janvier sur la BBC.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC