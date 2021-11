Blade Runner : Ridley Scott annonce qu’une série est en préparation

Ridley Scott dévoile qu’une série TV Blade Runner est en préparation avec un pilote en écriture.

Ridley Scott revient dans le monde de Blade Runner. En effet, interrogé lundi par l’émission Today de la BBC, lorsqu’on lui a demandé quels projets il avait à l’horizon, il a répondu : « Nous sommes déjà en train d’écrire le pilote de Blade Runner et la bible. »

Il ajoute : « Nous présentons Blade Runner comme une série télévisée, qui durera probablement 10 heures. Alien est une chose similaire. Alien est maintenant écrit pour pilote, mais vous devez également écrire l’histoire. Si c’est huit heures ou 10 heures, vous devez écrire la bible de ce qui se passe pendant ces 10 heures. »

La série Alien a été officiellement annoncée par FX en décembre dernier, avec Noah Hawley (Fargo, Legion) comme showrunner. La série sera la première histoire d’Alien se déroulant sur Terre, et Hawley a déclaré à Vanity Fair cet été que la série porterait sur « l’inégalité » et non sur la protagoniste emblématique de Sigourney Weaver, Ellen Ripley.

C’est la première fois que Scott parle d’une série de Blade Runner. La nouvelle fait suite au début de la série animée Blade Runner: Black Lotus sur Adult Swim au Etats-Unis plus tôt ce mois-ci. Situé en 2032, Black Lotus vise à raconter ce qui s’est passé entre le film original Blade Runner de 1982 de Scott et la suite de Denis Villeneuve en 2017, Blade Runner 2049.

Pour le moment, aucune information officielle pour une série Blade Runner n’a été communiquée en dehors des paroles de Scott.

House of Gucci, le dernier film de Ridley Scott sort en salle demain, 24 novembre.

Source : EW / Crédit ©DR