Loki saison 2 : Pourquoi les branches de l’Eternel Flux Temporel continuent de grandir

Le réalisateur de l’épisode 3 de la saison 2 de Loki explique pourquoi les branches de l’Eternel Flux Temporel continuent de grandir malgré le plan de Dox.

Avec des milliards de vies déjà perdues, le réalisateur de l’épisode 3 de la saison 2 de Loki, Kasra Farahani, explique pourquoi l’Eternel Flux Temporel continue de croître.

Après la mort de Celui qui Demeure dans le final de la saison 1, le multivers s’est effondré, avec le dieu de la malice (Tom Hiddleston) et Mobius (Owen Wilson) qui se retrouvent dans une course contre la montre pour préserver le Cœur Temporel qui maintenait l’Eternel Flux Temporel avec l’aide de O.B. (Ke Huy Quan) et B-15 (Wunmi Mosaku).

La Générale Dox (Kate Dickie) a tenté de prendre les choses en main, rassemblant une armée de chasseurs et éliminant des dizaines de branches temporelles dans le dos du groupe avant d’être arrêter avec l’aide de Sylvie.

Dans une interview à Screen Rant, lorsqu’on lui a demandé si les branches en croissance étaient celles qui résistaient aux tentatives d’élagage de Dox ou si elles étaient nouvelles, le réalisateur a confié que c’était « cette dernière » explication, confirmant que de nombreuses vies ont été perdues à cause des plans du général, mais que le multivers reste dans un mauvais état.

« C’est cette dernière. C’est que Dox a coupé, élagué, ces branches mettant fin tragiquement à toutes ces vies, mais le multivers ou plutôt le flux temporel se fracture à un rythme tel qu’elles sont remplacées presque plus rapidement qu’elles n’ont été supprimées en premier lieu. C’est là le problème. »

Bien que les deux derniers épisodes aient vu Loki et Mobius voyager davantage dans le temps, les enjeux sont restés élevés pour eux et pour le TVA alors qu’ils tentent de préserver le libre arbitre. O.B. a fréquemment rappelé aux deux hommes que le Cœur Temporel n’était pas conçu pour gérer les branches temporelles en expansion que le meurtre de Celui qui Demeure par Sylvie a déclenchées. O.B. et Casey (Eugene Cordero), travaillent ensemble pour essayer de trouver une solution de contournement pour cela.

Leur plan ultime a été de retrouver Ravonna Renslayer et Miss Minutes pour forcer l’IA rebelle à leur permettre de réparer Cœur Temporel, ce qui a plutôt conduit Loki et Mobius à découvrir Victor Timely, un variant de Kang du 19ème siècle. L’espoir est de pouvoir utiliser son aura temporelle pour réparer la situation, bien qu’ils doivent se battre avec les différents plans de Ravonna et Miss Minutes pour Timely, ainsi qu’avec les personnes que l’inventeur a arnaquées afin de financer ses diverses inventions.

Loki, c’est chaque vendredi sur Disney+.

Source : SR / Crédit ©Disney+