The Penguin : La showrunner tente de renverser les clichés du personnage

Les fans de l’univers de Batman le connaissent sous le nom du Pingouin, mais ce célèbre surnom ne sera pas utilisé tant que ça dans la série qui pourtant se nomme « The Penguin ». Dans le premier épisode, il est appelé « Oz », « Oswald », « petite salope » ou encore « sale petite mauviette » mais personne ne s’adresse à lui en l’appelant de son surnom.

Bien que les précédentes représentations en live-action et animées du méchant Oswald Chesterfield Cobblepot se soient appuyées sur le surnom distinctif, la showrunner de The Penguin, Lauren LeFranc, dit qu’elle l’utilise avec parcimonie dans la série à cause d’un élément du film The Batman de Matt Reeves.

« Je savais qu’Oz n’appréciait pas ce terme, et c’était quelque chose qui lui paraissait désobligeant », a déclaré LeFranc à Deadline. « Les gangsters dans les mafias ont souvent ces surnoms pour les gens. Il était donc tout à fait logique que son surnom soit le Pingouin. Mais ce n’est pas un terme qu’il adopte. »

En fait, LeFranc a essayé d’éviter de se pencher trop sur les caractéristiques qui ont rendu le personnage des comics si distinctif au fil des ans. Bien sûr, elle rend hommage à la mythologie de Pingouin avec un parapluie au début du pilote (sans armes intégrées comme un pistolet ou un lance-flammes, bien sûr), mais un haut-de-forme, une queue-de-pie et un fume-cigarette noir ? Hors de question, du moins pour le moment.

« Je voulais m’assurer que nous puissions plaire aux gens qui ne l’ont pas vu ou qui ne pensaient pas que c’était pour eux, qui ne seraient pas nécessairement intéressés par une série de comics », a-t-elle déclaré à Deadline. « Je ne considère pas notre série comme une série de comics. Je la considère davantage comme un drame policier… certainement un drame axé sur les personnages. Je voulais m’assurer que nous pourrions attirer plus de gens parce que nous essayons de raconter des histoires qui soient pertinentes et un peu différentes. J’espère que des gens qui ne sont pas forcément fans du genre seront intéressés par cette série. »

LeFranc traite même le pied bot d’Oz avec un peu de sensibilité. « J’essaie de [travailler] avec empathie, mais sans excuse pour expliquer pourquoi il est comme il est », dit-elle. « Il était important, lorsque nous l’avons filmé et lorsque nous avons choisi la musique, de ne pas avoir de musique à la saccharine. Ce n’est pas quelque chose qui est censé dire : « oh, regarde Oz, pauvre de lui ». Il ne le voit pas comme ça, et ce n’est pas pour cela qu’Oz est comme il est. Ce n’est pas quelque chose dont Oz discute avec d’autres personnes, donc cela ne lui semblait tout simplement pas approprié, » dit-elle.

Elle souligne aussi ce trope très cliché des méchants et du handicap : « De plus, je suis consciente des terribles tropes des comics en termes de handicap et de ce qui définit un méchant. Il s’agirait en grande partie de cicatrices au visage ou de quelque chose qui leur donne le sentiment d’être autre. Je voulais le comprendre psychologiquement et que sa méchanceté vienne de qui il est au cœur de son émotion et ne l’ait pas à cause d’une quelconque maladie physique ou d’un handicap. »

Pour sa part, Colin Farrell apprécie le fait que le surnom ait été en grande partie exclu du scénario, même s’il souhaitait qu’il reste dans une scène particulière qui a fini par être coupée. « Il y a des enfants qui me disent : ‘tu es un pingouin’. Et je dis, oui, ‘c’est vrai’ », se souvient Farrell à Deadline. « J’ai eu le sentiment qu’Oz entrait réellement dans le surnom et dans son propre genre de mythe. Ce n’est pas essentiel, mais j’aime cette idée qu’à la fin, il est d’accord. Il voit le pouvoir d’avoir un surnom comme celui-là. »

Clairement, comme le pointe la showrunner plus haut, Oz n’accepte pas encore ce surnom, c’est probablement pourquoi ils ont décidé de couper cette scène dont parle Farrell.

The Penguin, c’est chaque vendredi sur Max.

Crédit ©Warner Bros / Source : Deadline