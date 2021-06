Secret Invasion : Emilia Clarke a peur de spoiler son rôle et veut rester longtemps dans le MCU

Emilia Clarke a peur de spoiler son rôle mystérieux dans Secret Invasion et avoue vouloir rester dans le MCU pendant des années.

Emilia Clarke a passé presque une décennie dans Game of Thones, une série qui avait son lot de spoilers à garder secrets, et elle s’en est assez bien sortie. Pourtant, même avec cette expérience, elle a peur de faire des révélations sur son nouveau rôle dans la série Marvel Secret Invasion.

Les personnages de Samuel L Jackson et Ben Mendelsohn sont les seuls confirmés pour le moment, car ils reprennent leurs rôles de Nick Fury et de Talos le Skrull. Et si on sait que Clarke fait partie de la série, on ne sait pas qui elle incarnera.

Dans le podcast Happy Sad Confused, Clarke confie qu’elle vit dans la peur : « Les premières personnes à qui j’ai parlé à Marvel après avoir obtenu le rôle étaient leur équipe de sécurité », se souvient-elle. « En fait, je vis dans la peur que quelque chose se passe, et je vais dire quelque chose, et ils vont se fâcher. » Elle est tout de même très emballée par ce nouveau rôle : « Mais, je joue un personnage que j’apprécie vraiment beaucoup. »

Clarke est tellement enthousiaste de faire partie de cette série qu’elle dit vouloir rester dans le MCU le plus longtemps possible. Dans une autre interview à The Hollywood Reporter, elle se dit partante pour y rester un moment : « Je veux dire, je serais tellement chanceuse, c’est ce que je vais dire à cela », a déclaré Clarke. « Tout le monde que je connais et tous ceux à qui j’ai parlé qui font partie de l’univers Marvel – et les acteurs parlent ! Tout le monde n’a que les plus grands éloges à offrir. Il y a une raison pour laquelle les acteurs y restent. Ils sont tellement aimés parce qu’ils s’amusent beaucoup. Alors je suis partante pour ça. »

Partageant précédemment la raison pour laquelle elle a rejoint le casting de Secret Invasion, Clarke a déclaré à ComicBook : « Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est si excitant et si cool, et vraiment à la pointe. »

« Faire partie de cette famille, c’est comme faire partie des enfants cool. C’est tellement cool. Honnêtement, ce sont les gens qui font ça qui m’ont poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense que le cœur et l’esprit de tout le monde sont au bon endroit avec celui-ci. »

Pour savoir si Emilia Clarke fera longtemps partie du MCU, il faudra attendre un peu de voir qui elle sera dans Secret Invasion qui arrivera plus tard sur Disney+.

Source : THR/HSC/ComicBook./ Crédit ©DR