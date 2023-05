Secret Invasion : Les affiches-personnages dévoilées

Découvrez 10 affiches personnages pour la série Marvel Secret Invasion avec entre autres Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Don Cheadle et Emilia Clarke.

Alors qu’un nouveau trailer a été dévoilé récemment pour Secret Invasion, Disney+ et Marvel ont dévoilé dans la foulée des affiches centrées sur 10 personnages de la série de la phase 5 du MCU. Des affiches qui, comme la promo, remettent en question qui sont les personnes de confiance. En effet, avec les Skrulls qui ont envahis la terre à tous les niveaux et se font passer pour d’autres, difficile de croire qui que ce soit.

Les affiches présentent les visages de chaque personnage découpé et ont toutes la même tag line : « En qui avez-vous confiance ? »

Au casting Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, avec Emilia Clarke et Olivia Colman, et Don Cheadle.

Ali Selim réalise la série et est producteur exécutif aux côtés de Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet et Brian Tucker. Kyle Bradstreet est également le scénariste en chef, et Jennifer L. Booth, Allana Williams et Brant Englestein sont co-producteurs exécutifs.

Secret Invasion arrive le 21 juin sur Disney+.

Source : Marvel.com / Crédit ©Disney+