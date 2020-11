Marvel 616 : Une série documentaire qui vaut le coup d’œil

Disney+ propose Marvel 616, une excellente série documentaire qui revient sur l’héritage Marvel met en lumière les talents et les trésors de Marvel.

Depuis ce vendredi 20 novembre, les fans de Marvel peuvent se régaler avec Marvel 616, une série documentaire très intéressante qui met en lumière les divers talents que compose Marvel. Que ce soit les auteurs, les artistes, les éditeurs, les producteurs mais aussi les fans cosplayeurs.

Marvel 616 (la Terre 616 est l’endroit où se déroule la majorité de la continuité des histoires Marvel) est une superbe série docu d’anthologie qui plonge au cœur de la créativité de cette entreprise et de sa riche histoire longue de 80 ans. Chaque épisode est différent dans son sujet et dans sa forme et passionnent les uns autant que les autres. On apprend plein de choses sur la société, sur les comics et sur les personnes qui se donnent corps et âme et font leur travail avec passion.

Pour chaque épisode, Disney+ a réuni des réalisateurs qui se sont penché chacun sur un sujet différent en y apportant leur touche. Gillian Jacobs (épisode 2), Alison Brie (épisode 8) et Paul Scheer (épisode 8) qui sont généralement des talents devant la caméra, offrent chacun des épisodes très intéressants. Il y a également des cinéastes plus traditionnels comme David Gelb, Clay Jeter et Andrew Rossi qui proposent aussi un point de vu brillant sur leur sujet respectif. Le mélange de talents derrière la caméra ajoute à la polyvalence de la série.

Spider-Man Japonais et talents féminins

Marvel 616 ouvre sur un épisode dédié à une pépite dont très peu de personnes connaissaient l’existence : le Spider-Man Japonais, une série lunaire de la fin des années 70 avec un Spider-Man en live action made in Japan, comme on l’a rarement vu. C’est kitsh mais c’est fascinant de découvrir cet ovni qui a été réalisé avec l’approbation de Stan Lee et qui a été le point de départ pour toute une flopée de séries Sentai qui ont suivi dans les années 80 et 90 au Japon.

Le second épisode, réalisé par Gillian Jacobs , est centré sur les talents et personnages féminins qui sont encrés dans l’univers Marvel. Il revient sur la place des femmes créatrices de comics dans ce monde longtemps considéré comme un « boys’ club ». C’est un épisode très touchants et plein d’espoir pour les jeunes femmes qui peuvent enfin avec des modèles et accomplir leur rêves d’artistes.

Le troisième épisode se concentre sur deux illustrateurs espagnols, une femme (Natasha Bustos) et un homme (Javier Garron) qui sont les talents montants de Marvel et posent leur marque sur Moon Girl and Devil Dinosaur et Spider-Man. Et toujours à propos d’auteurs et de dessinateur, l’épisode sur la Méthode Marvel dévoile la manière dont Stan Lee et Jack Kirby travaillaient à l’époque. Si cette méthode est de plus en plus rare, elle est toujours utilisée sur des comics comme la récente série Iron Man.

Brute Force, cosplay et lycéens passionnés

Dans un autre épisode, le quatrième de cette anthologie de docus, Paul Scheer se met en scène et nous amène à la découverte de personnages les plus méconnus de Marvel et tente de les remettre au goût du jour. Il découvre ainsi Brute Force, un groupe de super-héros composé d’animaux super-intelligents. Le conseil est de découvrir cet épisode par vous-même parce que c’est drôle, bien structuré et plein de visages familiers.

Il y a également tout un épisode dédié aux fans de comics adeptes du cosplay mais aussi un épisode centré sur des lycéens touchants qui montent des pièces de théâtre basées sur des personnages Marvel. Il s’agit du dernier épisode réalisé par Alison Brie qui met les projecteurs sur une professeure et une bande d’ados formidables qui se donnent à fond pour porter leur projet à bout.

Dans son ensemble, cette série documentaire dévoile des gens passionnés qui, grâce aux comics, arrivent à trouver leur pouvoir intérieur et dépasser leurs limites. Il y a de belles leçons de vie et certains épisodes vous procureront des émotions, entre rires et larmes.

Evidemment, il y a une côté un peu biaisé sur chaque épisode parce que c’est Marvel qui parle de Marvel, mais on apprend pas mal de choses et il est rafraichissant de voir que ça se concentre uniquement sur les comics et les artistes qui les font vivre sur papier, sans jamais trop déborder sur le MCU. Même si les comic books ne sont pas nécessairement votre truc et que vous préférer les personnages à l’écran, vous apprécierez quand même ces docus

Tout ce qu’on souhaite maintenant, c’est une série Brute Force !

Marvel 616 est disponible sur Disney+

Crédit ©Disney+