Grey’s Anatomy saison 18 / Station 19 saison 5 : Explosion mortelle dans le crossover ? (promo)

Découvrez la promo du prochain crossover entre Grey’s Anatomy et Station 19 qui verra une explosion potentiellement tuer un personnage.

Quelqu’un va-t-il mourir dans le prochain crossover entre Grey’s Anatomy et Station 19 ? La promo pour l’événement qui sera diffusé le 11 novembre prochain tease que « tout le monde ne survivra pas » alors qu’une explosion a lieu dans la ville et secoue les pompiers de la caserne 19 et les médecins de Grey Sloan Memorial.

Comme le montre la promo, Bailey est inquiète pour Ben car elle n’arrive pas à le joindre. Cela est très mauvais signe pour le pompier/docteur et laisse présager le pire pour lui. La promo ne dit pas quelle série perdra un personnage et si c’est un personnage important.

Une autre chose intéressante à noter à propos de la promo est qu’au moins une explosion semble se produire dans Grey’s Anatomy, avec Owen qui demande : « Qu’est-ce que c’était ? » Cela se produirait apparemment après les événements de Station 19, où nous entendons Travis dire : « Il y a eu une deuxième explosion. » Cela pourrait-il signifier qu’il y a plusieurs explosions, une dans chaque série ? Ou feront-ils une sorte d’histoire simultanée ?

Grey’s Anatomy et Station 19 ont tendance à annoncer des crossovers qui ne sont pas vraiment des crossovers, mais celui-ci à l’air d’en être un vrai avec un événement au cœur des deux séries qui réunira les deux castings.

Il faudra attendre 3 semaines avant d’avoir le cœur net sur cette histoire et découvrir si l’un des personnages va vraiment mourir.

Grey’s Anatomy et Station 19 reviennent le 11 novembre sur ABC.

Grey’s Anatomy 18×05 – Station 19 5×05 – Crossover