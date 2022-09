The Flash saison 9 : Richard Harmond devient le nouveau Captain Boomerang

La saison 9 de The Flash caste Richard Harmond dans le rôle du nouveau Captain Boomerang.

Captain Boomerang revient dans l’Arrowverse… mais cette fois, il aura l’air un peu différent. Selon Deadline The Flash a choisi Richard Harmon (The 100) pour jouer Owen Mercer, alias le méchant Captain Boomerang, dans la neuvième et dernière saison à venir de la série vétéran de DC.

Dans les comics, Owen Mercer est le fils du Captain Boomerang original.

« Un nouveau Captain Boomerang post-Crise a récemment été libéré d’Iron Heights et il en veut à tout le monde », selon la description officielle. « Mais l’étincelle dans ses yeux dissimule une menace dangereuse et violente pour Central City. »

Les fans de l’Arrowverse se souviendront que Captain Boomerang est déjà apparu dans la saison 3 d’Arrow, A l’époque, il était joué par Nick E. Tarabay, cependant le personnage a été tué dans la saison 5.

Harmon, qui intègre The Flash en tant que personnage récurrent, n’est pas étranger à The CW : il a joué John Murphy dans le drame de science-fiction post-apocalyptique The 100, apparaissant dans les sept saisons. Ses autres crédits incluent des rôles dans Smallville, Fringe et The Secret Circle.

La dernière saison de The Flash a été annoncée le mois dernier. La saison 9 de 13 épisodes, dont le tournage a récemment commencé, devrait débuter au début de l’année prochaine. Pour le moment, aucune date de première n’a été fixée.

Source : Deadline / Crédit ©DR