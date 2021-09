The Witcher saison 2 : Henry Cavill tease un rôle de figure paternel pour Geralt

Henry Cavill parle du rôle de figure paternelle qu’aura Geralt de Riv dans la saison 2 de The Witcher.

Dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly, la star de The Witcher, Henry Cavill, a révélé plus de détails sur le rôle de son personnage Geralt de Riv dans la saison à venir. Il a notamment parlé de ses relations par rapport aux autres personnages ainsi que de la psychologie de Geralt.

« Il a ce syndrome du chevalier blanc au plus profond », a déclaré Cavill à propos de l’attitude de Geralt dans la série, « même si chaque fois qu’il agit, cela lui cause de sérieux ennuis – et le met lui et tout le monde dans une situation pire que prévu initialement. Mais avec Ciri, elle fait définitivement ressortir le côté paternel de Geralt. Bien qu’il n’ait pas nécessairement été quelqu’un qui voulait des enfants, il prend tout naturellement ce rôle de protecteur. »

Alors que l’histoire de la saison 1 n’était pas racontée de manière chronologique, la saison 2 aura apparemment une autre approche. Selon Cavill, il y aura « plusieurs cliffhangers à travers un épisode. »

Cavill a également fait mention du nouveau membre de la distribution Kim Bodnia, qui fera ses débuts dans la prochaine saison de The Witcher en tant que compatriote de Geralt et figure paternelle Vesemir :

« Kim et moi discutions de l’émotivité de ces personnages, et Kim apporte une émotion puissante [au rôle] et un vrai sens de l’âme et du cœur et une connexion à la nature. C’est beau à regarder et beau d’en faire partie. Certaines de mes scènes préférées sont avec Kim. Il apporte quelque chose de vraiment spécial au personnage, et je pense que les gens vont vraiment l’apprécier. »

Composée de 8 épisodes, la saison 2 de The Witcher arrivera le 17 décembre sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix