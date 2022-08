The Last of Us : Premier aperçu dans un trailer pour HBO Max

Découvrez les premières images de la série The Last of Us avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dévoilées dans un trailer pour les séries à venir sur HBO Max.

Les premières images des anciens acteurs de Game of Thrones Pedro Pascal et Bella Ramsey dans The Last of Us de HBO, basé sur la série de jeux vidéo à succès, ont été dévoilées par HBO via un trailer pour la plateforme HBO Max.

Avant de révéler un sneak peek de The Last of Us, le trailer montre d’autres extraits d’une multitudes de programmes à venir, que ce soient des nouveautés ou des nouvelles saisons. De House of the Dragon, à White Lotus saison 2 en passant par les nouvelles saisons de Succession, Titans, Doom Patrol ou encore la nouveauté The Idol de The Weeknd avec Lily Rose Depp.

En ce qui concerne The Last of Us, on peut entendre la jeune Ellie (Ramsey) dire « Tous ceux que j’ai aimés sont morts ou m’ont quittée, » ce à quoi Joel (Pascal) répond : « Tu n’as aucune idée de ce qu’est la perte. » Il y a aussi un aperçu rapide de Nick Offerman qui incarne Bill, un survivant qui vit dans une petite ville isolée que Joel et Ellie vont traverser.

Ashley Johnson (Blindspot) et Troy Baker, les acteurs de doublage qui ont donné vie à Ellie et Joel dans les jeux vidéo primés, devraient jouer des rôles majeurs dans la série HBO. Le casting est aussi composé de Merle Dandridge (Station 19), qui reprendra son rôle qu’elle double dans les jeux en tant que Marlene, chef des Fireflies, un groupe de résistance contre la militarisation du régime actuel.

Jeffrey Pierce, qui a doublé le frère cadet de Joel, Tommy dans les jeux vidéo, rejoint la série en tant que personnage nommé Perry, qui apparaît nouvellement créé pour la série. Gabriel Luna (Terminator Dark Fate) jouera désormais Tommy en live-action pour la série.

Parmi les autres personnages des jeux, citons Nico Parker (Dumbo) dans le rôle de Sarah, la fille de Joe, Murray Bartlett (White Lotus) dans le rôle de Frank, Anna Torv (Fringe) dans le rôle de Tess ou encore Storm Reid (Euphoria) dans le rôle de Riley.

The Last of Us sera diffusée en 2023 sur HBO.

The Last of Us, Succession, The White Lotus, The Idol – Trailer HBO Max

Crédit ©HBO