The Continental : Dates et infos pour la série préquelle de John Wick

Peacock dévoile les dates de diffusion pour les épisodes de la série préquelle de John Wick The Continental alors que des détails ont été révélés au Comic Con.

The Continental, la série préquelle de la franchise John Wick, a enfin une date de lancement. Durant le panel du Comic Con qui s’est fait sans les acteurs en raison de la grève, a révélé que l’événement en trois parties commencera sa diffusion le 22 septembre avec l’épisode Night 1, puis les épisodes suivants, Night 2 et Night 3 seront diffusés respectivement les 29 septembre et 6 octobre prochains sur la plateforme de streaming Peacock. En France, Amazon Prime Video sera le diffuseur.

The Continental se déroule dans les années 1970 et explore des éléments jusque-là non révélés de l’univers de John Wick. La série se compose de trois parties distinctes et se concentre sur les origines de Winston (Colin Woodell) alors qu’il prend officiellement le contrôle de l’hôtel emblématique pour assassins.

Les dates de sortie ne sont pas les seules choses que le panel de The Continental: From the World of John Wick a révélées à propos de la série à venir au Comic Con. Les premières images de The Continental ont offert au public présent un aperçu de certaines actions de la série. Bien que les images officielles de The Continental n’aient pas encore été rendues publiques, la description détaillée par la presse sur place tease tout, d’une poursuite désespérée à de multiples scènes de combat déchirantes et des cascades défiant la mort.

Apparemment, The Continental reste dans le même esprit de John Wick, ce qui signifie qu’il sera tout aussi bourré d’action que la franchise originale. En effet, la description des images dévoilées durant le panel est la preuve que la série n’ignorera pas ce qui fait la grandeur de John Wick. Conformément au style de la franchise, les intervenants du panel ont révélé que « Night 3 » comportera 10 scènes de combat qui créeront un environnement d’action non-stop. De plus, la série se déroulera également dans plus d’endroits en dehors du Continental des États-Unis, ce qui semble très John Wick.

Dans le cadre de son voyage plein d’action, Winston travaillera pour atteindre le sommet et reprendre l’hôtel lui-même, ce qui signifie que la chaîne hôtelière internationale pourrait fonctionner d’une manière totalement différente de celle des films John Wick à son arrivée.

Aux côtés de Woodell dans le rôle principal, au casting de la série on trouve Mel Gibson (Cormac), Mishel Prada (KD), Ben Robson (Frankie), Hubert Point-Du Jour (Miles), Nhung Kate (Yen), Jessica Allain (Lou), Jeremy Bobb (Mayhew) et Peter Greene (Oncle Charlie). Ayomide Adegun sera également présent en tant que jeune Charon, le personnage interprété par feu Lance Reddick dans les films originaux.

Source : SR / Crédit©Peacock