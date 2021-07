She-Hulk : Josh Segarra de Arrow rejoint la série Marvel

Josh Segarra de la série Arrow rejoint la série Marvel de Disney+, She-Hulk.

Le casting de She-Hulk continue de se renforcer. Celui qui a incarné l’un des meilleurs méchants de la série Arrow (Promethus) aurait rejoint la série Marvel de Disney+ She-Hulk. Pour le moment, la production n’a pas confirmé son implication, on ne sait pas qui il jouera dans la série.

Segarra rejoint un casting qui comprend Tatiana Maslany, qui joue le rôle titre, ainsi que Jameela Jamil, Tim Roth, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga et Mark Ruffalo qui reprend son rôle du MCU, Hulk/Bruce Banner.

Josh Segarra est une excellente addition à cette série. Il fut assez mémorable dans Arrow, on s’attend ainsi à ce qu’il nous surprenne dans She-Hulk surtout qu’il est aussi bon en drame qu’en comédie et la série de Marvel est annoncée comme étant plus une comédie avec des éléments dramatiques.

En plus d’Arrow, Segarra a joué dans les séries Sirens, The Moodys, The Other Two, AJ and The Queen, Orange Is the New Black ou encore Chicago P.D., pour ne citer que quelques exemples et à chacun de ses apparitions, il a volé la vedette à ses camarades.

La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Jessica Gao (Rick et Morty) est la showrunner tandis que Kat Coiro ((It’s Always Sunny in Philadelphia) est à la réalisation de la série.

She-Hulk est actuellement en production pour une diffusion en 2022 sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©DR