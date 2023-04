Secret Invasion : Enfin une meilleure exploration de Maria Hill ?

La série Secret Invasion devrait enfin donner plus de place à Maria Hill, le personnage de Cobie Smulders, présente dans le MCU depuis la phase 1.

Après plus d’une décennie à être le bras droit de Nick Fury, grâce à Secret Invasion, Maria Hill (Cobie Smulders) va enfin peut-être avoir la chance de développer un peu plus son personnage. La série Marvel pourrait finalement donner à l’agent du SHIELD une profondeur bien nécessaire.

Depuis le premier film Avengers, l’agent Maria Hill est un membre fidèle du SHIELD, même après sa dissolution, elle est restée auprès de Nick Fury qui lui fait une grande confiance. Elle est régulièrement apparue dans le MCU, prouvant ses capacités sur le terrain. Cependant, les films n’ont jamais vraiment exploré le personnage de Maria, elle est restée très en surface en tant que support de Nick Fury.

Avec la série Secret Invasion, son histoire pourrait enfin prendre de l’ampleur et lui donner une profondeur espérée. Elle n’a jamais vraiment pu briller alors que Cobie Smulders est une excellente actrice qui mérite mieux. L’actrice a récemment confirmé que Maria aura plus de place dans la série, on imagine alors une meilleure exploration de son personnage et de son passé.

On ne sait pas grand-chose du passé de Maria à part ce que l’on sait de son histoire avec le SHIELD. Parmi le trio SHIELD original du film Avengers, Nick Fury et Phil Coulson ont déjà vu leurs personnages développés émotionnellement dans le MCU, mais pas Maria.

Les séries MCU Disney+ ont permis à Marvel de développer des personnages que les films n’avaient pas le temps de faire. Étant donné que l’histoire de Maria tirée des comics n’a pas encore été explorée à l’écran, Secret Invasion semble être un bon point de départ pour construire son histoire.

Maria Hill est un personnage important du MCU, mais son plein potentiel n’a pas encore été vu à l’écran. Principalement là en tant que figure de soutien fiable pour Nick Fury, ses apparitions dans le MCU ont prouvé ses compétences mais n’ont pas beaucoup montré d’elle en tant que personne. Avec la confirmation de Cobie Smulders que la série sera l’histoire la plus approfondie de Maria à ce jour, Secret Invasion pourrait enfin lui donner le respect qu’elle mérite.

Située dans le MCU dans le présent, Secret Invasion voit Nick Fury (Jackson) apprendre la présence d’une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes. Fury rejoint ses alliés, dont Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) et le Skrull Talos (Ben Mendelsohn), qui ont fait leur vie sur Terre. Ensemble, ils s’engagent dans une course contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

Le reste de la distribution comprend Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, avec Emilia Clarke en tant que fille de Talos, G’iah, Olivia Colman en tant qu’agent spécial Sonya Falsworth et Don Cheadle revient sous le nom de James Rhodes, l’ancien War Machine.

Secret Invasion arrive sur Disney+ à partir du 21 juin prochain.

Crédit ©Disney+