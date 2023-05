The Flash saison 9 : Candice Patton ne regardera pas le final

Candice Patton, alias Iris West-Allen, explique pourquoi elle ne regardera pas le final de la série The Flash.

Cette semaine, la série The Flash arrivera à sa fin après 9 saisons à l’antenne. C’est la fin d’une époque non seulement pour les fans, mais aussi pour les stars de la série, en particulier Grant Gustin (Barry Allen) et Candice Patton (Iris West-Allen).

Dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly, Patton a abordé la fin de la série et a expliqué qu’elle voulait quitter la série après la neuvième saison et a été soulagée lorsqu’elle a appris que Gustin prévoyait de faire de même. Alors qu’elle sentait qu’il était temps pour elle de passer à autre chose, elle ne voulait pas non plus abandonner ses co-stars, en particulier Gustin.

« Grant m’a appelée pendant l’été l’année dernière pour me prévenir. Je savais que ce serait aussi ma dernière année, que la série continue ou non, alors j’étais vraiment soulagée que Grant soit sur la même longueur d’onde. à propos de la fin de la série. C’est un bon moment pour conclure, et je ne voulais certainement pas quitter la série avant tout le monde – je voulais la terminer avec tout le monde, alors j’étais vraiment contente. »

L’actrice à longuement réfléchi sur son désir de quitter la série. Elle se souvient avoir contacté certaines de ses anciennes co-stars qui avaient déjà quitté la série, se demandant si elles pensaient que c’était la bonne chose à faire.

« Vous ne réalisez pas vraiment combien de temps dans la vie vous prenez et donnez et vos relations en patissent. J’ai eu des conversations avec d’autres acteurs qui étaient partis avant moi, à savoir si la série leur manquait, s’ils regrettaient d’être partis, comment savaient-ils quand ils voulaient partir, quand était-ce le bon moment ? C’était bien d’avoir ces conversations avec Tom [Cavanagh] et Carlos [Valdes] et Jesse [L. Martin]. »

Et même si Candice Patton était prête à quitter la série, cela ne rend pas la tâche plus facile de dire au revoir. En raison de cet attachement émotionnel, Patton admet également qu’elle ne peut pas supporter de regarder le final de la série lorsqu’il sera diffusé cette semaine. Cependant, elle prévoit de le regarder un jour lorsqu’elle sera prête.

« Je n’ai pas regardé la série depuis la saison 1, et je ne pense pas que je pourrai regarder le final simplement parce que c’est une fin tellement émouvante pour moi. Je regarderai certainement la série peut-être dans cinq ans quand je serai suffisamment séparée d’elle pour pouvoir en profiter à sa juste valeur et me donner une tape dans le dos. »

Le final de The Flash sera diffusé ce mercredi 24 mai sur la CW.

The Flash saison 9 – Trailer final

Source : EW / Crédit ©CW