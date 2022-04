Stranger Things saison 4 : Saison la plus chère et des spin-offs possibles

La saison 4 de Stranger Things serait la plus chère de la série et les créateurs ont des idées de spin-offs en tête.

Après une interruption de près de trois ans, Stranger Things reviendra enfin sur Netflix le mois prochain. Et selon le Wall Street Journal, cette saison 4 en deux parties a été la plus chère de la série à produire. Netflix aurait dépensé 30 millions de dollars par épisode pour la saison 4. C’est trois fois plus que les saisons précédentes de Stranger Things, qui coûtaient entre 8 et 10 millions de dollars par épisode.

Après cela, il ne restera qu’une seule saison de Stranger Things. La saison 5 conclura l’histoire d’Eleven, Will, Hopper et les braves gens de la ville d’Hawkins dans Indiana, mais cela ne signifie pas que la franchise Stranger Things ne trouvera pas le moyen de continuer de vivre à travers des spin-offs.

La porte pour des spin-offs potentiels de Stranger Things est certainement grande ouverte, surtout si l’on considère le fait qu’il s’agit de l’une des franchises les plus populaires de Netflix. Rien n’a été annoncé pour le moment, mais les créateurs Matt et Ross Duffer n’hésiteraient pas à trouver un nouveau coin de l’univers de Stranger Things à explorer, à condition de trouver la bonne histoire.

« Nous avons quelques idées », a déclaré Matt Duffer à SFX Magazine dans une récente interview. « Pour ce qui est de savoir si nous devions faire une sorte de spin-off ou une suite de Stranger Things, pour nous, la barre était toujours : « L’idée est-elle suffisamment excitante pour que nous ressentions l’envie de le refaire ? » Je veux ressentir le besoin de se dire « Mon Dieu, je veux vraiment faire ça. Je me sens vraiment, vraiment excité à ce sujet. » C’est pourquoi nous faisons attention à ce que c’est et si nous allons de l’avant ou non. »

Pour les frères Duffer, si jamais ils créent une série spin-off, il y a un élément d’originalité qui doit être en place, ce n’est pas seulement une bonne histoire : « La clé pour nous est que ça doit être sa propre chose distincte, pas que nous refaisions simplement ce que nous avons déjà fait, car à quoi cela servirait-il ? » dit Ross Duffer. « Je pense que nous avons quelque chose qui pourrait être assez excitant. Alors nous verrons. »

Les Duffer ont également mentionné précédemment qu’ils ne voudraient pas être les showrunners d’un spin-off comme ils l’ont été avec Stranger Things. Ils remettraient probablement les clés à un nouveau showrunner, mais ils voudraient être « fortement impliqués » dans le processus de développement.

La première moitié de la saison 4 débutera sur le service de streaming le 27 mai et la seconde moitié est prévue pour une sortie au cours de l’été.

