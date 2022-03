Doctor Who : Hugh Grant réfute la rumeur de succession à Jodie Whittaker

Hugh Grant dément les rumeurs selon lesquelles il serait en pourparlers pour prendre la relève du Docteur de Jodie Whittaker dans Doctor Who.

Hugh Grant ne sera pas le prochain Docteur. Alors qu’une rumeur circule à ce sujet, l’acteur dément qu’il serait en négociation avec la BBC pour reprendre le rôle qui sera bientôt laissé vacant par Jodie Whittaker.

Sur Twitter, l’acteur récemment vu dans la mini-série The Undoing, écrit : « Rien contre Dr W mais je ne le suis pas. Aucune idée d’où vient l’histoire. » Ce tweet est accompagné d’un article du Guardian qui dit qu’il serait en discussions avec la BBC.

Nothing against Dr W but I’m not. No idea where the story came from. https://t.co/g1PG4VsqYN — Hugh Grant (@HackedOffHugh) March 21, 2022

La rumeur a d’abord été rapportée par le média britannique The Mirror, dans lequel une source anonyme a déclaré que « des conversations sont en cours » pour que Grant prenne la relève en tant que Docteur. « Il offre de nombreux attributs – grand acteur, britannique, primé, vedette d’Hollywood et excellent dans la comédie », a déclaré la source.

Il y avait aussi une comparaison avec l’univers cinématographique Marvel, la source affirmant que la « vision » de Doctor Who était de transformer la série en « un produit de type Marvel, en créant des franchises autour du Docteur et d’autres personnages clés de ses nombreuses vies. » Mais venant du Mirror, on se méfie grandement de ce genre d’information.

Jodie Whittaker a fait ses débuts en tant que 13e Docteur en 2018 et a annoncé en juillet 2021 qu’elle remettrait les clés du TARDIS en 2022 aux côtés de l’actuel showrunner Chris Chibnall. Après trois saisons, Chibnall et Whittaker quitteront la série avec un trio d’épisodes spéciaux, le premier ayant été diffusé u nouvel an. Le prochain est prévu pour ce printemps et le dernier épisode devrait arrivé avec les célébrations du centenaire de la BBC plus tard dans l’année.

Après le départ de Chibnall et Whittaker, Russel T. Davies reviendra dans la série en 2023. Davies, à qui on attribue la renaissance de la série culte de science-fiction de la BBC en 2005, a été le showrunner de Doctor Who pendant quatre ans avant de remettre les rênes à Steven Moffat en 2009.

Source : CBR / Crédit ©DR/BBC