The Last of Us : Caméo d’un personnage important de la Partie 2 dans l’épisode 6 ? (spoilers)

L’épisode 6 de The Last of Us a peut-être glissé l’apparition d’un personnage important de la Partie 2. Spoilers.

Cette semaine, les fans de The Last of Us ont pu découvrir l’épisode 6 de la saison 1, intitulé Kin. Un épisode dans lequel Joel (Pedro Pascal) retrouve son frère Tommy (Gabriel Luna) à Jackson, où il vit en communauté avec son épouse Maria (Rutina Wesley) qui attend un bébé.

*Attention spoilers sur la Partie II du jeu*

Durant une scène à la cafétéria, alors qu’Ellie mange un vrai repas pour la première fois, on peut apercevoir une jeune fille qui porte son attention sur Ellie, mais qui ne dit pas un mot. Elle se trouve derrière un poteau, mais Ellie a capté la fille qui la regarde. Cette dernière est créditée dans la série comme « staring girl » (la fille qui regarde fixement) et est jouée par Polina Van Kleef. Selon les fans, cette jeune fille pourrait bien être Dina, un personnage qui prend son importance dans The Last of Us Part II, et pour cause, c’est la petite-amie d’Ellie dans le jeu.

Comme le souligne Maria, la fille n’a probablement pas vu quelqu’un de son âge depuis des années, en particulier des filles comme Ellie qui n’ont pas été à l’abri du monde. Pourtant, le contexte de leur première rencontre rappelle une histoire similaire racontée dans The Last of Us Part II.

Grâce aux conversations d’Ellie et Dina dans la Partie II, il y a de nombreuses raisons de croire qu’il s’agit de Dina. Alors que le couple se promène à Seattle dans le jeu, Dina et Ellie racontent comment elles se sont rencontrées pour la première fois et leurs impressions l’une sur l’autre. Dina est arrivée à Jackson avant Ellie et a expliqué à quel point elle était submergée par tous les habitants de la ville.

Ellie se souvient comment elle était tellement submergée par toute la nourriture à Jackson qu’elle se bourrait les poches de nourriture, à laquelle Dina révèle son souvenir de cette pensée : « Qui est cette fille qui vole tout le bœuf séché ? » Cette scène ne peut pas être une pure coïncidence qu’elles se rencontrent pour la première fois dans la série quand Ellie se goinfre de nourriture.

Alors est-ce que cette fille est bien Dina ? La série n’a pas confirmé s’il s’agissait bien d’elle, mais Le co-showrunner Neil Druckmann a laissé entendre dans le dernier épisode du podcast officiel de The Last of Us que les histoires des deux versions de la rencontre des personnages sont très similaires. Cela n’est pas une confirmation, mais ça le sous-entend fortement.

