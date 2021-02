Batwoman saison 2 : La recherche de Kate continue (spoilers)

La recherche de Kate Kane continue dans la saison 2 de Batwoman. Spoilers

La saison 2 de Batwoman continue tranquillement son bonhomme de chemin pour réussir à localiser Kate. La recherche de cette peinture insaisissable de Jack Napier – qui pourrait être la clé pour trouver Kate Kane – continue ainsi cette semaine, alors que Ryan souffre encore de sa blessure à la kryptonite.

Une recherche qui force Ryan à s’associer à Jacob et Sophie alors qu’elle est anti-Crows et pense qu’ils sont tous corrompus. Ils ont peut-être travaillé ensemble la semaine dernière pour sauver le garçon disparu, mais ces deux-là ne sont certainement pas des amis. Mais Mary et Luke pensent que c’est le seul moyen qu’ils ont pour retrouver Kate.

Pendant la mission pour récupérer la peinture, qui est en réalité une carte qui mène à Coryana, Ryan se fait devancer par Wolf Spider. Ce dernier réussit à s’enfuir avec avant que les Crows le heurtent avec leur véhicule, récupèrent la peinture et le laissent inconscient et blessé par terre.

Cependant, Batwoman le retrouve et découvre qu’il s’agit d’Evan Blake, un galeriste et ancien camarade de classe de Kate. Ryan l’emmène à la clinique de Mary à temps, ce qui lui sauve la vie. Ryan est contrariée d’avoir écouté Luke à propos de son travail avec les Crows, en particulier après ce dernier incident, et met son veto. Elle n’ignorera plus ses mauvais pressentiments.

Pour tenter de réparer leur partenariat temporaire, Sophie apporte à Ryan les badges des Crows responsables du délit de fuite. Cela ne suffit pas pour Batwoman, qui veut faire tomber toute cette institution. Sophie insiste sur le fait qu’elle se bat pour changer la culture des Crows, et Batwoman refuse de s’associer à nouveau avec elle jusqu’à ce qu’elle ne fasse plus partie de cette organisation corrompue.

De retour à la clinique, Mary révèle à Evan, qui est en convalescence, que la peinture de Napier volé était un faux. Le vrai, qui pourrait être la clé pour trouver Kate. Pendant ce temps, Alice a retrouvé Ocean. Ce dernier se trouve être le frère de Safiyah et apparemment, cette dernière leur a effacé une partie de leur mémoire. Alice a un autre flash et comprend qu’ils étaient autrefois amoureux. Avant qu’elle ne puisse traiter l’information, Ocean laisse tomber une dernière surprise: il est en possession de la peinture originale de Napier.

La semaine prochaine, alors que la blessure à la kryptonite de Ryan devient plus grave, elle entrave la capacité de Batwoman à protéger Gotham. L’intérêt croissant pour la reproduction du sérum de la Desert Rose met la vie de Mary et de Jacob en danger. Pendant ce temps, les retrouvailles d’Alice avec Ocean présentent des complications inattendues.

Batwoman, c’est le dimanche sur la CW.

Batwoman saison 2 – 2×06 Do Not Resuscitate